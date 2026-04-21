Vaka kaus sér nýja for­ystu

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Aðsend

Vaka, félag lýðræðissinnaðra stúdenta, kaus sér nýja forystu á aðalfundi félagsins í Górsku á sunnudag. Birgir Ari Óskarsson viðskiptafræðinemi var kjörinn formaður félagsins en fráfarandi formaður er Kristófer Breki Halldórsson.

Á fundinum var einnig kjörinn nýr oddviti félagsins en það er Andrea Edda Guðlaugsdóttir hagfræðinemi sem tekur við af Eiríki Kúld Viktorssyni.

„Ég er virkilega þakklátur fyrir traustið og hlakka til að takast á við verkefnin fram undan. Nú tökum við næstu skref, skerpum áherslur og mótum skýr stefnumál til að byggja upp enn sterkari rödd fyrir stúdenta,“ er haft eftir Birgi Ara, nýjum formanni Vöku. 

Ásamt formanni félagsins var kosið um nýja stjórn félagsins á aðalfundi. Hér fyrir neðan má sjá nýkjörna stjórn Vöku.

  • Formaður: Birgir Ari Óskarsson, viðskiptafræði
  • Varaformaður: Elín Karlsdóttir, læknisfræði
  • Oddviti: Andrea Edda Guðlaugsdóttir, hagfræði
  • Ritari: Benjamín Þorri Bergsson, lögfræði
  • Gjaldkeri: Bríet Magnúsdóttir, lögfræði
  • Framkvæmdastjóri: Kristján Dagur Jónsson, hagnýt stærðfræði
  • Skemmtanastjóri: Sölvi Jónsson, vélaverkfræði
  • Ritstjóri: Anna María Allawawi Sonde, lögfræði
  • Markaðsstjóri: Ugla Ósk Bæhrenz, Sálfræði
  • Alþjóðafulltrúi: Atli Ársælsson, heimspeki
  • Vefstjóri: Hákon Snorri Bergland Rúnarsson, matvælafræði
  • Nýliðunarfulltrúi: Jökull Eyfjörð Ingvarsson, lögfræði
  • Meðstjórnendur: Júlía Rós Viðarsdóttir, Lífefna- og sameindalíffræði
  • Freyja Van de Putte, leikskólakennarafræði
  • Sóley Halldórsdóttir, viðskiptafræði
  • Ísabella Elín Þórhallsdóttir, lögfræði
  • Kjartan Leifur Sigurðsson, lögfræði
  • Ari Jónsson, stjórnmálafræði
