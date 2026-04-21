Vaka, félag lýðræðissinnaðra stúdenta, kaus sér nýja forystu á aðalfundi félagsins í Górsku á sunnudag. Birgir Ari Óskarsson viðskiptafræðinemi var kjörinn formaður félagsins en fráfarandi formaður er Kristófer Breki Halldórsson.
Á fundinum var einnig kjörinn nýr oddviti félagsins en það er Andrea Edda Guðlaugsdóttir hagfræðinemi sem tekur við af Eiríki Kúld Viktorssyni.
„Ég er virkilega þakklátur fyrir traustið og hlakka til að takast á við verkefnin fram undan. Nú tökum við næstu skref, skerpum áherslur og mótum skýr stefnumál til að byggja upp enn sterkari rödd fyrir stúdenta,“ er haft eftir Birgi Ara, nýjum formanni Vöku.
Ásamt formanni félagsins var kosið um nýja stjórn félagsins á aðalfundi. Hér fyrir neðan má sjá nýkjörna stjórn Vöku.