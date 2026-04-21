Lífið

Fagnaði sigri með bumbukossi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kristófer fagnaði sigrinum á fallegan hátt.
Körfuboltastjarnan Kristófer Acox fagnaði sigri Valsmanna á Keflavík í átta liða úrslitum Bónus-deildarinnar í körfubolta með því að kyssa bumbuna á óléttri kærustu sinni, Guðrúnu Elísabetu Björgvinsdóttur.

Valur og Keflavík mættust í oddaleik í N1-höllinni á Hlíðarenda í átta liða úrslitum í Bónus-deild karla í körfubolta á sunnudaginn. Valsmenn fóru með fjórtán stiga sigur af hólmi, 90-76 og mæta Grindavík í undanúrslitum.

Frank Aaron Booker átti fyrirsagnir eftir leik enda sýndi hann alvöru frammistöðu með 29 stig með 67 prósent nýtingu, þrjár stoðsendingar og fimm fráköst. Stjörnumiðherjinn Kristófer Acox átti öllu rólegri leik en skoraði þó níu stig og tók tíu fráköst.

Kristófer fagnaði sigrinum þó á fallegan máta þegar hann fór upp að kasóléttri kærustu sinni, kantmanninum Guðrúnu Elísabetu, kyssti hana og gaf henni svo koss á óléttubumbuna. 

Kristófer og Guðrún eru sannkallað íþróttapar, hann verið einn besti körfuknattleiksmaður landsins síðustu ár og hún spilað við góðan orðstír hjá bæði Val og Aftureldingu. Parið hefur verið saman síðan 2024 og eiga von á sínu fyrsta barni saman í júní næstkomandi.

Ástin og lífið Barnalán Valur Körfubolti Bónus-deild karla

Tengdar fréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.