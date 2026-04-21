Fagnaði sigri með bumbukossi Magnús Jochum Pálsson skrifar 21. apríl 2026 13:19 Kristófer fagnaði sigrinum á fallegan hátt. Körfuboltastjarnan Kristófer Acox fagnaði sigri Valsmanna á Keflavík í átta liða úrslitum Bónus-deildarinnar í körfubolta með því að kyssa bumbuna á óléttri kærustu sinni, Guðrúnu Elísabetu Björgvinsdóttur. Valur og Keflavík mættust í oddaleik í N1-höllinni á Hlíðarenda í átta liða úrslitum í Bónus-deild karla í körfubolta á sunnudaginn. Valsmenn fóru með fjórtán stiga sigur af hólmi, 90-76 og mæta Grindavík í undanúrslitum. Sjá einnig: „Vildi að pabbi væri hérna" Frank Aaron Booker átti fyrirsagnir eftir leik enda sýndi hann alvöru frammistöðu með 29 stig með 67 prósent nýtingu, þrjár stoðsendingar og fimm fráköst. Stjörnumiðherjinn Kristófer Acox átti öllu rólegri leik en skoraði þó níu stig og tók tíu fráköst. Kristófer fagnaði sigrinum þó á fallegan máta þegar hann fór upp að kasóléttri kærustu sinni, kantmanninum Guðrúnu Elísabetu, kyssti hana og gaf henni svo koss á óléttubumbuna. Kristófer og Guðrún eru sannkallað íþróttapar, hann verið einn besti körfuknattleiksmaður landsins síðustu ár og hún spilað við góðan orðstír hjá bæði Val og Aftureldingu. Parið hefur verið saman síðan 2024 og eiga von á sínu fyrsta barni saman í júní næstkomandi. Tengdar fréttir Kristófer Acox og Guðrún Elísabet eiga von á barni Kristófer Acox leikmaður Vals í körfubolta og Guðrún Elísabet Björgvinsdóttir leikmaður Vals í fótbolta eiga von á barni. Þau tilkynntu gleðitíðindin á samfélagsmiðlum og verða þau ekki tvö lengur heldur þrjú frá og með júnímánuði 2026. 16. desember 2025 20:01 Fundu hvort annað hjá Val Kristófer Acox leikmaður Vals í körfubolta og Guðrún Elísabet Björgvinsdóttir leikmaður Vals í fótbolta eru nýjasta ofurpar landsins. Parið hefur svipt hulunni af sambandinu á samfélagsmiðlum. 21. júní 2024 12:59