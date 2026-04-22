Þýsk kona á sextugsaldri hefur hlotið fimm og hálfs árs fangelsisvist fyrir innflutning á mesta magni ketamíns sem gert hefur verið upptækt hér á landi. Tveir Albanar hlutu sjö ára dóma fyrir innflutninginn.
Þetta herma heimildir Vísis en dómur þess efnis, sem kveðinn var upp þann 30. mars síðastliðinn, hefur ekki verið birtur.
Aðalmeðferð í stærsta ketamínsmyglsmáli Íslandssögunnar hófst í Héraðsdómi Reykjaness í lok febrúar en í því var þremur gefið að sök að hafa staðið að innflutningi á fimmtán kílóum af ketamíni og fimm kílóum af MDMA-kristöllum í september síðastliðnum.
„Þetta er langmesta magn ketamíns sem lagt hefur verið hald á hér á landi. Efnin fundust í bifreið við eftirlit lögreglu og tollgæslu þann 19. september. Þrír voru handteknir vegna málsins, ökumaður og tveir aðrir. Allir þrír hafa sætt gæsluvarðahaldi frá því málið kom upp,“ sagði í fréttatilkynningu lögreglu sem barst fjölmiðlum um miðjan október.
Þeir þrír sem setið hafa í varðhaldi eru þau Sandra Dorothea Becker, 56 ára Þjóðverji, Sokol Dushku, 32 ára, og Valmir Qeleposhi, 38 ára. Karlmennirnir tveir eru báðir frá Albaníu.
Vísir fjallaði ítarlega um framburð sakborninganna við aðalmeðferðina en Sandra Dorothea sagði meðal annars að hún hefði leiðst út í málið af illri nauðsyn þar sem sonur hennar hefði verið handtekinn í Frakklandi og hún hefði þurft að afla peninga til þess að greiða lögmannskostnað hans.
Hún hefði sett sig í samband við fólk og sótt til þess fjármuni til þess að greiða reikninga. Þá hefði fólkið sagt að hún þyrfti að fara í frí þar sem ljóst væri að henni liði illa. Hún ætti að sækja bifreið til Berlínar og aka henni alla leið til Danmerkur og taka Norrænu til Íslands.
Eftir að hún hefði skráð bifreiðina á eigið nafn hefði fólkið haft samband og tjáð henni að hún væri ekki í raun og veru á leið í frí, hún þyrfti að vinna verkefni fyrir það. Hún hefði alls ekki viljað gera það en fólkið hefði tjáð henni að það gæti fylgst með ferðum hennar. Þá hefði hún óttast fólkið og talið að það gæti skaðað eiginmann hennar eða son hennar í fangelsinu.
Hún hefði átt að fá tvö til þrjú þúsund evrur fyrir ómakið, sem jafngildir um 290 til 340 þúsund krónum. Með því tók hún sénsinn á að hljóta allt að tólf ára fangelsisdóm. Samkvæmt heimildum Vísis fór sækjandi málsins á að hún yrði dæmd í sex til átta ára fangelsi.
Þeir Sokol og Valmir hlutu talsvert þyngri dóm en Sandra Dorothea fyrir sinn hlut í málinu, eða sjö ára fangelsisvist.
Í upphafi skýrslutöku fyrir dómi við aðalmeðferðin sagðist Sokol hafa búið hér á landi í þrjú og hálft ár og að hann ynni sem málari hjá Reykjavíkurborg. Hann byggi með meðákærða Valmir.
Varðandi aðkomu sína að málinu vildi hann sem minnst segja þar sem hann væri aðeins fórnarlamb í málinu. Hann hefði verið notaður af manni sem hann hefði verið í samskiptum við í um ár fyrir handtökuna.
Maðurinn hefði oft sagt honum sögur af fíkniefnainnflutningi og af og til sendi hann frændfólk sitt eða vini hingað til lands til þess að taka á móti sendingum. Þá hringdi maðurinn stundum í hann og bæði hann um að aðstoða fólkið, til að mynda með því að lána því pening fyrir mat. Hann hefði haldið að hann væri að fara að aðstoða mann, sem væri hér á landi í ólöglegri dvöl, með því að hleypa honum inn í iðnaðarbil sem hann hafði umráð yfir. Þess í stað hefði Sandra Dorothea mætt með bíl fullan af fíkniefnum.
Meðal þess sem til umræðu var við aðalmeðferðina voru millifærslur umtalsverðra fjármuna en í ákæru á hendur Valmir segir að hann hafi komið að innflutningi og fjármögnun fíkniefna, fyrst með því að greiða samtals 29.968 evrur, um 4,3 milljónir króna, í gegnum reikning sinn hjá fjármálafyrirtækinu Revolut á óþekktan mann í júní 2025, en fjármunirnir hafi verið endurgreiddir inn á sama reikning hans hjá Revolut nokkrum dögum síðar.
Stuttu síðar hafi hann greitt 40.036 evrur, um 5,7 milljónir króna, í gegnum reikning sinn hjá Revolut inn á eigin bankareikning í albanska bankanum Union bank.
Þá hafi hann flett upp ferðaleið frá Egilsstöðum til Hafnarfjarðar í smáforritinu Google Maps fimmtudaginn daginn eftir að Sandra kom til landsins og upplýsingarnar hafi borist henni í gegnum óþekkan mann.
Loks hafi hann komið í iðnaðarbilið þar sem ákærðu Sokol og Sandra voru við bifreiðina með fíkniefnunum og skömmu síðar náð í kassa í bifreið sína sem innihélt iðnaðarryksugu og sett hana við bifreiðina með fíkniefnunum og setið áfram í bifreið sinni fyrir utan húsið á meðan ákærðu Sokol og Sandra hófu að fjarlægja fikniefnin úr bifreiðinni og gert Sokol viðvart þegar lögregla kom á vettvang.