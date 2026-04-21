Innlent

Fok­sandur og ryk­agnir búa í þokunni

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Þokan sem liggur yfir höfuðborgarsvæðinu ber með sér foksand og rykagnir þannig að fólki er ráðlagt að fylgjast með mengunarmælingum  að minnsta kosti í dag og á morgun. 
Þokan sem liggur yfir höfuðborgarsvæðinu ber með sér foksand og rykagnir þannig að fólki er ráðlagt að fylgjast með mengunarmælingum  að minnsta kosti í dag og á morgun.  Vísir/Vilhelm

Margt býr í þokunni en að þessu sinni helst leifar af fok­sandi sem fauk út í hafs­auga eftir að hafa mengað loftið yfir höfuð­borgar­svæðinu á sunnu­daginn en snýr nú aftur vestan úr hafi og liggur þungt yfir Reykja­vík og nágrenni.

Veður­stofan telur víst að þétt þokan sem liggur yfir höfuð­borgar­svæðinu komi vestan úr hafi og beri með sér restar af fok­sandinum á Suður­landi sem gerði alla loft­mæla á höfuð­borgar­svæðinu rauða á sunnu­daginn.

Þétt þokuloftið verður líklega viðvarandi í dag og á morgun.

Um­hverfis­stofnun mat loft­gæði á höfuð­borgar­svæðinu óholl al­menningi á sunnu­daginn þegar fok­sandur barst af Suður­landi með frekar stífri suðaustanátt. Óværan fauk síðan á haf út en snýr nú aftur með til­komu­miklu þoku­loftinu sem ætla má að sé nokkuð þétt­hlaðin rykögnum.

Mengunarmælar á höfuðborgarsvæðinu voru rauðir í morgun en standa nú flestir í appelsínugulu þannig að viðkvæmir hópar geta fundið fyrir áhrifum.

Gert er ráð fyrir að ástandið verði viðvarandi í dag og á morgun og eins og vera ber er fólki, sér­stak­lega þeim sem eru viðkvæm fyrir, ráðlagt að fara að gát í þokunni og fylgjast vel með mælingum loft­gæða.

„Út úr þokunni líður kynjamynd með egghvasst járn," kvað Bubbi á sínum tíma en að þessu sinni er það þó frekar foksandur sem leynist í þokunni.
Loftgæði

Mest lesið


Sjá meira


×

Mest lesið