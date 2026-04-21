Foksandur og rykagnir búa í þokunni Þórarinn Þórarinsson skrifar 21. apríl 2026 10:49 Þokan sem liggur yfir höfuðborgarsvæðinu ber með sér foksand og rykagnir þannig að fólki er ráðlagt að fylgjast með mengunarmælingum að minnsta kosti í dag og á morgun. Vísir/Vilhelm Margt býr í þokunni en að þessu sinni helst leifar af foksandi sem fauk út í hafsauga eftir að hafa mengað loftið yfir höfuðborgarsvæðinu á sunnudaginn en snýr nú aftur vestan úr hafi og liggur þungt yfir Reykjavík og nágrenni. Veðurstofan telur víst að þétt þokan sem liggur yfir höfuðborgarsvæðinu komi vestan úr hafi og beri með sér restar af foksandinum á Suðurlandi sem gerði alla loftmæla á höfuðborgarsvæðinu rauða á sunnudaginn. Þétt þokuloftið verður líklega viðvarandi í dag og á morgun.Vísir/Vilhelm Umhverfisstofnun mat loftgæði á höfuðborgarsvæðinu óholl almenningi á sunnudaginn þegar foksandur barst af Suðurlandi með frekar stífri suðaustanátt. Óværan fauk síðan á haf út en snýr nú aftur með tilkomumiklu þokuloftinu sem ætla má að sé nokkuð þétthlaðin rykögnum. Mengunarmælar á höfuðborgarsvæðinu voru rauðir í morgun en standa nú flestir í appelsínugulu þannig að viðkvæmir hópar geta fundið fyrir áhrifum.Vísir/Vilhelm Gert er ráð fyrir að ástandið verði viðvarandi í dag og á morgun og eins og vera ber er fólki, sérstaklega þeim sem eru viðkvæm fyrir, ráðlagt að fara að gát í þokunni og fylgjast vel með mælingum loftgæða. „Út úr þokunni líður kynjamynd með egghvasst járn," kvað Bubbi á sínum tíma en að þessu sinni er það þó frekar foksandur sem leynist í þokunni.Vísir/Vilhelm Loftgæði