Eðlileg skýring á tættum Laugardalsvelli Valur Páll Eiríksson skrifar 21. apríl 2026 10:02 Kristinn V. Jóhannsson, vallarstjóri Laugardalsvallar, segir ávallt áskoranir fylgja fyrsta ári nýs grass. Vísir/Bjarni Tættur Laugardalsvöllur blasti við landanum þegar kvennalandsliðið í fótbolta atti kappi við Úkraínu og England á dögunum. Margur klóraði sér í kollinum yfir því hvernig á því stæði þegar nýlega hafi nýtt hybrid undirlag verið lagt á völlinn. Það á sér hins vegar eðlilegar skýringar. Um var að ræða fyrstu leikina eftir fyrsta vetur nýs undirlags. Það var bersýnilegt strax snemma leiks milli Íslands og Úkraínu fyrir viku síðan að völlurinn væri gjarn á að tætast upp og sjá mátti grastæjur um allan völl eftir því sem á leið. Vallarstjóri Laugardalsvallar segir þessa fyrstu prófraun hins vegar hafa gengið vel. Búast megi við því að völlurinn slitni aðeins eftir frost sem var viku fyrir leikinn við Úkraínu. Völlurinn hafi þá ekki verið laus í sér þrátt fyrir að slitna upp og leikmenn hafi ekki verið í vandræðum með að fóta sig. Þar komi hybrid-grasið sterkt inn. „Fyrst og fremst er hybridið hugsað til að halda jarðveginum saman. Það er ekki til að auka sprettu eða neitt þannig. Prófraunin okkar í þessum leikjum núna var að hybridið héldi vellinum vel saman,“ „Leikmenn voru ekki að renna, hann var sléttur og boltinn rúllaði vel. Án hybridsins hefði hans tæst meira upp og svo ég best viti meiddist enginn. Þannig að við vorum tiltölulega sátt með útkomuna,“ segir Kristinn V. Jóhannsson, vallarstjóri í Laugardal, í Sportpakkanum á Sýn. Miklar væntingar Margur bjóst við byltingu hvað Laugardalsvöll varðar með lagningu nýs grass og kom það því mörgum í opna skjöldu að sjá völlinn tætast svo upp. Þar segir Kristinn hins vegar margt koma saman. Í raun hafi heppnast vel að ná vellinum leikfærum fyrir þessa tvo leiki og enskir fulltrúar sem komu hingað til lands að taka völlinn út nokkrum mánuðum fyrir leik höfðu satt best að segja enga trú á því að það myndi takast að spila á Laugardalsvelli. Sendinefndir bæði Englands og Úkraínu hafi hrósað KSÍ fyrir umgjörðina, þrátt fyrir skot Sarinu Wiegman, þjálfara Englands, á undirlagið eftir leik. „Það var mikið umtal um að þetta væri bylting og væri að gera rosalega gott fyrir komandi vetrartíð og haustleiki og svona. Auðvitað býst fólk við iðagrænum velli en þannig virkar þetta ekki alveg,“ „Hann mun vera svona tættur af og til, hvort sem það er í desember eða febrúar eða eitthvað. Við vorum hérna 24/7 í tvo mánuði að hugsa um þennan leik. Og sem betur fer tókst okkur að spila þessa leiki,“ segir Kristinn. Ungt gras grípi pestir eins og ung börn Nýju grasi og undirlagi fylgi þá einnig vaxtaverkir. Rétt eins og hjá ungabörnum, þá tekur tíma fyrir það að þroskast, fyrir völlinn að taka sig og venjast aðstæðum. Völlurinn missti töluvert gras í vetur og til stendur að sá í völlinn í næstu viku, fyrir næsta verkefni þegar Spánverjar koma á Laugardalsvöll eftir tvo mánuði eða svo. „Það er önnur áskorun. Þetta er árs gamall völlur. Þetta var fyrsti vetur sem plantan fer í gegnum. Hún er veik. Þeir sem eru foreldrar þekkja það með ungabörn, að þau grípa pestir, en þetta verður auðveldara með árunum,“ „Fyrsti veturinn er krefjandi og grasið greip nokkrar sýkingar. Við misstum gras hérna í mars en núna er vinna hafin við að gera völlinn enn betri fyrir júní-leikina,“ segir Kristinn. Innslagið úr Sportpakka gærkvöldsins má sjá í spilaranum. Laugardalsvöllur KSÍ Landslið karla í fótbolta Landslið kvenna í fótbolta Nýr þjóðarleikvangur Mest lesið KR-ingar komast ekki til Eyja: „Þetta er leiðindamál“ Íslenski boltinn Ungur samherji Elíasar særðist alvarlega í hnífsstungurárás Fótbolti Fóru yfir hauskúpuleik Garnachos: „Þetta var hræðileg innkoma“ Enski boltinn Kærasta Haalands ekki sátt þegar hann kemur allur klóraður heim Enski boltinn Kjartan tippar á leiki Arsenal og City út tímabilið Enski boltinn Eðlileg skýring á tættum Laugardalsvelli Fótbolti Shearer segir að leikmenn Newcastle hafi fleygt Howe undir rútuna Enski boltinn Graði Norðmaðurinn steig fram og leiðrétti þjálfarann Fótbolti Ofurtölvan telur 73 prósenta líkur á að Arsenal verði meistari Enski boltinn Slapp við rautt: „Hann missir hausinn algjörlega“ Enski boltinn Fleiri fréttir Eðlileg skýring á tættum Laugardalsvelli KR-ingar komast ekki til Eyja: „Þetta er leiðindamál“ Shearer segir að leikmenn Newcastle hafi fleygt Howe undir rútuna Kjartan tippar á leiki Arsenal og City út tímabilið Ungur samherji Elíasar særðist alvarlega í hnífsstungurárás Kærasta Haalands ekki sátt þegar hann kemur allur klóraður heim Ofurtölvan telur 73 prósenta líkur á að Arsenal verði meistari Fóru yfir hauskúpuleik Garnachos: „Þetta var hræðileg innkoma“ West Ham felldi Wolves Fiorentina fjarlægist fallsætin Strákarnir hans Sigga Ragga með fjögurra stiga forskot á toppnum Konaté segist vera nálægt því að framlengja við Liverpool Elías með stórleik í sigri í toppslag Rosenior finnur fyrir hundrað prósent stuðningi Marco Rose tekur við Bournemouth eftir tímabilið Spilað inni á Akranesi á miðvikudaginn Goðsögn tekur við og þjálfar son sinn Graði Norðmaðurinn steig fram og leiðrétti þjálfarann Unglingalandsliðsfyrirliði frá Blikum í Val „Strákur sem Vesturbærinn hefur beðið lengi eftir“ Vonsvikinn Raya ræddi við Hjörvar Tilkynna lögreglu um „viðurstyggilegt og afmennskandi“ kynþáttaníð Sjáðu tímamótamark íslenska táningsins eftir „erfiðan“ tíma Slapp við rautt: „Hann missir hausinn algjörlega“ Wiegman kenndi grasinu í Laugardal um Sjáðu mörkin: Haaland setti allt í hnút og hetjudáð Van Dijk Liðsfélagi Glódísar Perlu ráðin í starf hjá karlaliði Bayern Orri stöðvaður með bikarinn í öryggishliðinu Hótelstjórarnir örvænta og lækka verðið á hótelgistingu á HM „Hann var grátandi í hálfleik“ Sjá meira