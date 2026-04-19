Föst í Herjólfi í korter eftir langa ferð frá Eyjum Jón Þór Stefánsson skrifar 19. apríl 2026 21:32 Innan úr Herjófli, meðan verið var að finna lausn á vandanum. Lára Skæringsdóttir Hleri farþegaferjunnar Herjólfs, þaðan sem bílar fara um borð og af borði, bilaðist og opnaðist ekki í kvöld þegar ferjan var kominn í land í Þorlákshöfn. Um tíma beið fólk því í bílum sínum meðan fundið var úr vandanum. En málið er nú komið í lag. Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri Herjólfs telur að bilunin hafi staðið yfir í um fimmtán til tuttugu mínútur. Það var nemi á hleranum sem bilaði, en því var komið snarlega í lag. Þetta er ekki einu vandræðin sem Herjólfur glímir við um þessar mundir. Ferjan hefur undanfarið verið að sigla á takmörkuðu afli vegna vélabilunnar, og því hefur siglingartíminn lengst. Fólk var því búið að vera í Herjólfi í um þrjá og hálfan tíma þegar bilunin kom upp. Ólafur Jóhann segir að ekki hafi verið um neitt alvarlegt að ræða. „En þetta er leiðinlegt fyrir fólk. Það er leiðinlegt að þurfa að bæta fimmtán til tuttugu mínútum við svona langa ferð, þar sem fólk þarf að bíða á bíladekkinu og bíða eftir að opni." Greint var frá því í síðustu viku að mótorinn yrði sendur til Noregs til viðgerðar á morgun, mánudag. Vonast er til að viðgerðin taki ekki lengri tíma en tvo daga. Á meðan mun Breiðafjarðarferjan Baldur leysa af. Raunar hóf Baldur störf í kvöld. Þessa stundina eru bæði skipin á leið til Eyja.