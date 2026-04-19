Meirihluti loftgæðamæla á höfuðborgarsvæðinu mæla slæm loftgæði sem teljast óholl fyrir almenning að mati Umhverfisstofnunar. Sjö mælar á höfuðborgarsvæðinu eru rauðir og er magn grófs og fíns svifryks töluvert yfir eðlilegum viðmiðum.
Svava S. Steinarsdóttir, heilbrigðisfulltrúi hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, hvetur fólk sem er viðkvæmt fyrir að loka gluggum.
„Þetta er sem sagt svona foksandur sem sennilega er að koma til okkar frá söndunum á Suðurlandi eins og Landeyjasandi. Það er búin að vera frekar stíf suðaustanátt og þar sem nú er hver einasti, liggur við, mælir logandi rauður að þá er þetta frekar óvenjulegt ástand. Þetta er ekki svona klassísk umferðartengd mengun. Þetta eru mjög há gildi sem við erum að sjá þannig að við mælum ekki með því að fólk sem er viðkvæmt fyrir sé að stunda útivist. Eins fyrir þá sem eru hraustir að stunda ekki mikla áreynslu utandyra.“
Hún segir að venjulegt fólk geti fundið fyrir einkennum líkt og ertingu í slímhúð í bæði nefi og hálsi.
„Þetta eru yfir 300 míkrógrömm á rúmmetra sem er verið að mæla. Það er bara frekar slæmt ástand.“
Hún segir erfitt að sjá fyrir hvenær ástandinu muni linna. Hún tekur fram að ef það dregur úr vindi megi reikna með batnandi loftgæðum.
„Sérstaklega þeir sem eru með undirliggjandi sjúkdóma ættu að huga að því að vera ekki með opna glugga og svoleiðis til að fá rykið ekki inn.“