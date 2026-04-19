Milljónir manna horfa á myndefni af öðrum mönnum að nauðga meðvitundarlausum eiginkonum sínum og kærustum inni á spjallþráðum á Telegram og öðrum kimum internetsins í hverjum mánuði. Þetta kemur fram í ítarlegri umfjöllun Fréttastofu CNN þar sem rætt er við fórnarlömb slíks ofbeldis.
Á spjallþráðunum sem CNN kynnti sér má sjá þúsundir manna óska eftir og deila ráðum um hvernig er best að byrla mökum sínum ólyfjan með það fyrir stafni að þær verði án meðvitundar. Í kjölfarið nauðga þeir eiginkonu sinni og deila myndefni af því.
Þó nokkrir slíkir hópar fyrirfinnast á spjallþráðum og samskiptaforritum. Ein vefsíðan hýsir meira en tuttugu þúsund myndskeið af svokölluðu „svefnefni“. Þar virðast konur án meðvitundar á meðan maður hefur samræði við þær. Umferð um vefsíðuna í febrúar mældist 62 milljónir.
„Kona mín veit meira að segja ekki að ég tók hana upp,“ segir einn notandi á spjallþræði.
„Hver hefur reynslu af því að byrla eiginkonu sinni?“ spyr annar.
Á spjallþræðinum „ZZZ“ á samskiptaforritnu Telegram selja aðilar ólyfjan. Í auglýsingum er lofað að eiginkonan muni hvorki finna fyrir neinu né muna eftir því sem á sér stað. Aðrir selja aðgang að streymi af verknaðarstundu á tuttugu bandaríkjadali.
„Hvað ertu reiðubúinn að borga mér mikið til að fá að horfa á mig sofa hjá eiginkonu minni á meðan hún sefur?“ spyr einn notandi á „ZZZ“ en nýverið var spjallþráðurinn tekinn niður.
Drífa Snædal, talskona Stígamóta, segir byrlanir í nánum samböndum of algengar hér á landi.
„Við fáum þannig mál og höfum fengið ítrekað til Stígamóta. Um sjö prósent þeirra sem komu til okkar í fyrra komu vegna nauðgana í kjölfar byrlunar. í svona málum þá hefur það komið glöggt í ljós að konur eru ómeðvitaðar um þetta, jafnvel árum saman, um að þeim hafi verið byrlað og þeim nauðgað og teknar myndir og dreift. Þannig að við getum staðfest það að við höfum töluvert meiri áhyggjur af byrlunum í hjónaböndum en þær sem er almennt talað um, byrlanir á börum.“
Um alþjóðlegt samfélag karla sé að ræða og ekki hægt að útiloka að Íslendingar noti slíkar síður.
„Það er nú þannig að við lifum í alþjóðlegu samfélagi og það sem gerist erlendis gerist hér líka. Ég get svo sem ekki staðfest að það séu einhverjar myndir af íslenskum konum í þessu neti. Ég get sagt hvað það eru alvarlega afleiðingar af því að það sé tekið upp kynferðislegt efni og því dreift. Þú missir einhvern veginn stjórn á ofbeldinu og það heldur bara áfram.“
Mikilvægt sé að vinna gegn þessari þróun og greina hvaða hvatar liggja að baki hjá ofbeldismönnum.
„Það er mjög mikilvægt að það komi fram að þú ert þátttakandi í ofbeldinu við það að horfa á svona og deila svona efni, þó þú taki það ekki upp sjálfur,“ segir Drífa og bætir við:
„Þetta á svo sem ekki að koma á óvart en gerir það alltaf, hvað ofbeldi gegn konum er útbreitt, hvað það getur verið skipulagt. Líka hvað það geta verið margir sem taka þátt í þessu og styðja hver annan og hvetja áfram í að beita konur ofbeldi.“