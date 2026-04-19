Við kynnum okkur umfjöllun fréttastofu CNN um spjallþræði og vefsíður þar sem þúsundir karlmanna deila ráðum og myndböndum af því hvernig hægt sé að byrla mökum sínum ólyfjan og í kjölfarið hafa samræði við þær.
Talskona Stígamóta segir byrlanir í nánum samböndum of algengar hér á landi. Dæmi séu um að konum sé nauðgað án meðvitundar í mörg ár áður en þær komast að ofbeldinu.
Við ræðum við Adam Bauer sem hefur í tvö ár rannsakað magn vímuefna í fráveitu með að markmiði að tryggja rétt viðbragð og auka forvarnir. Nýjustu niðurstöður sýna að kókaín í umferð sé nánast hreint og að töluvert magn sé af oxycontin.
Eigandi umboðsskrifstofu segir nýsamþykktar aðgerðir Reykjavíkurborgar sem eiga að efla tónleikastaði í borginni tilgerðarlegar og hallærislegar. Upphæðin sem verja eigi í verkefnið sé dropi í hafið.
