Þúsundir karla byrla eigin­konum sínum og nauðga

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Hádegisfréttir verða lesnar á Bylgjunni klukkan tólf.
Við kynnum okkur umfjöllun fréttastofu CNN um spjallþræði og vefsíður þar sem þúsundir karlmanna deila ráðum og myndböndum af því hvernig hægt sé að byrla mökum sínum ólyfjan og í kjölfarið hafa samræði við þær.

Talskona Stígamóta segir byrlanir í nánum samböndum of algengar hér á landi. Dæmi séu um að konum sé nauðgað án meðvitundar í mörg ár áður en þær komast að ofbeldinu.

Við ræðum við Adam Bauer sem hefur í tvö ár rannsakað magn vímuefna í fráveitu með að markmiði að tryggja rétt viðbragð og auka forvarnir. Nýjustu niðurstöður sýna að kókaín í umferð sé nánast hreint og að töluvert magn sé af oxycontin.

Eigandi umboðsskrifstofu segir nýsamþykktar aðgerðir Reykjavíkurborgar sem eiga að efla tónleikastaði í borginni tilgerðarlegar og hallærislegar. Upphæðin sem verja eigi í verkefnið sé dropi í hafið.

Og í sportinu förum við yfir það helsta frá helginni.

