Gámaskip Samskipa bilaði við Færeyjar Eiður Þór Árnason skrifar 19. apríl 2026 08:02 Myndin er úr safni og tengist ekki efni fréttarinnar með beinum hætti. Vísir/Vilhelm Vélabilun kom upp í gámaskipi Samskipa suðvestur af Suðurey í Færeyjum aðfaranótt laugardags. Færeyska varðskipið Brimil dró skipið Hoffell til Runavíkur þar sem það liggur nú við höfn. Brimil kom að skipinu um klukkan 17 á föstudag og var Hoffell komið til Runavíkur um hádegisbil í gær. Fiskveiðiskipið Finnur Fríði, hafnarfyrirtækið Faroe Agency, skipasmíðastöðin Mest, sjóbjörgunarsamhæfingarstöðin Mrcc Tórshavn og Vørn, stofnun sem sinnir björgunarstörfum í færeyskri lögsögu, tóku þátt í aðgerðinni. Hjálparskipin Samson og Anna aðstoðuðu svo við að koma Hoffelli að höfn í Runavík. Vørn greinir frá aðgerðinni en færeyski miðillinn jn.fo fjallaði um vélabilunina. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Hoffell verður vélarvana nálægt Færeyjum. Í janúar 2016 kom upp bilun um 160 sjómílum suðvestur af Færeyjum og dró varðskipið Þór Hoffell 425 sjómílna leið til Reykjavíkur. Hoffell eru rúmir hundrað metrar á lengd, 5.500 tonn og var smíðað árið 2000.