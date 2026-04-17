Ljótar senur áttu sér stað með slagsmálum innan og utan vallar þegar Malmö vann 1-0 útisigur á Djurgården í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.
Þarna voru tvö Íslendingalið að mætast þó svo að Mikael Neville Anderson hafi ekki getað spilað með Djurgården vegna meiðsla. Daníel Tristan Guðjohnsen og Arnór Sigurðsson komu báðir inn á sem varamenn í seinni hálfleik en þeim var skipt inn á völlinn saman á 75. mínútu.
Sigurmark Malmö skoraði Sead Haksabanovic á 61. mínútu.
Eftir lokaflautið brutust út slagsmál milli varamanns heimaliðsins, Leon Hien, og markvarðar Malmö, Robin Olsen, sem gerði látbragð í átt að stuðningsmönnum heimaliðsins og fagnaði á ögrandi hátt.
Hiens ilska mot Olsen: "Respektlöst".https://t.co/u1xSbpgq02 pic.twitter.com/UfeKb3d7wM— Fotbollskanalen (@fotbollskanal) April 17, 2026
„Þetta var virðingarleysi. Hann getur fagnað með sínum eigin stuðningsmönnum, en að standa og hæðast að okkur gengur ekki,“ sagði Hien samkvæmt Aftonbladet.
Olsen útskýrði hegðun sína með því að áhorfendur hefðu púað á Pontus Jansson þegar hann var borinn af velli með það sem líklega eru hnémeiðsli.
„Við vitum ekki hversu alvarlegt þetta er, en ég óttast að það sé slæmt. Hann er besti vinur minn og þá er augljóst að ég bregst við,“ sagði Olsen við TV4.
Með sigrinum fór Malmö upp fyrir Djurgården á töflunni og er á toppnum ásamt Elfsborg, sem vann 1-0 sigur á Degerfors.
