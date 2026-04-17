Takmarkaður áhugi Petoro á Drekasvæðinu Þórarinn Þórarinsson skrifar 17. apríl 2026 12:59 Rannsóknarskipið Harrier Explorer leitaði að olíu á Drekasvæðinu sumarið 2016 og er hér á ytri höfninni í Reykjavík áður en lagt var í leiðangurinn. Arnar Halldórsson Áhugi norska ríkisolíufélagsins Petoro á frekari olíuleit á Drekasvæðinu virðist takmarkaður ef marka má svar þess við fyrirspurn Austurfréttar. Félagið hafi skilað inn rannsóknarleyfi sínu því ekki væri talið að þar leyndist einhver olía að ráði. Í svari upplýsingafulltrúa Petoro við fyrirspurn sem Austurfrétt sendi fyrirtækinu eftir fund sem Sjálfstæðisflokkurinn í Fjarðabyggð hélt í febrúar um olíuleit á Drekasvæðinu, kemur fram að eins og mál standi hafi olíufélagið ekki uppi áform um frekari leit á svæðinu. Heiðar Guðjónsson, fjárfestir og stjórnarformaður Dreka kolvetnis, var frummælandi á fundinum í febrúar og lýsti þar yfir áhuga Petoro á frekari rannsóknum og tilraunaborunum að fengnu leyfi íslenskra stjórnvalda. Félagið hafnar þessu hins vegar í svari sínu til Austurfréttar auk þess sem þar kemur fram að frekari þátttaka fyrirtækisins í verkefnum á íslensku yfirráðasvæði ráðist af ákvörðun norskra yfirvalda.