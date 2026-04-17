Tak­markaður á­hugi Pet­oro á Dreka­svæðinu

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Rannsóknarskipið Harrier Explorer leitaði að olíu á Drekasvæðinu sumarið 2016 og er hér á ytri höfninni í Reykjavík áður en lagt var í leiðangurinn. Arnar Halldórsson

Áhugi norska ríki­solíufélagsins Pet­oro á frekari olíu­leit á Dreka­svæðinu virðist tak­markaður ef marka má svar þess við fyrir­spurn Austur­fréttar. Félagið hafi skilað inn rannsóknar­leyfi sínu því ekki væri talið að þar leyndist ein­hver olía að ráði.

Í svari upp­lýsinga­full­trúa Pet­oro við fyrir­spurn sem Austur­frétt sendi fyrir­tækinu eftir fund sem Sjálf­stæðis­flokkurinn í Fjarða­byggð hélt í febrúar um olíu­leit á Dreka­svæðinu, kemur fram að eins og mál standi hafi olíufélagið ekki uppi áform um frekari leit á svæðinu.

Heiðar Guðjóns­son, fjár­festir og stjórnar­for­maður Dreka kol­vetnis, var frum­mælandi á fundinum í febrúar og lýsti þar yfir áhuga Pet­oro á frekari rannsóknum og til­rauna­borunum að fengnu leyfi ís­lenskra stjórn­valda.

Félagið hafnar þessu hins vegar í svari sínu til Austur­fréttar auk þess sem þar kemur fram að frekari þátt­taka fyrir­tækisins í verk­efnum á ís­lensku yfir­ráða­svæði ráðist af ákvörðun norskra yfir­valda.

 

