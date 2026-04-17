Ríkissaksóknari hefur ákveðið að áfrýja sýknudómi lögreglumanns, sem ákærður var fyrir brot í starfi með því að koma fyrir hlerunarbúnaði án heimildar.
Þetta kemur fram í svari embættisins við fyrirspurn Vísis. Lögreglumaðurinn var þann 19. mars síðastliðinn sýknaður af ákæru fyrir að hafa komið hlerunarbúnaði fyrir í bifreið án heimildar á þeim grundvelli að hann hefði mátt telja að heimild lægi fyrir.
Í niðurstöðu dómsins þess efnis var ekki talið skipta máli að annar lögreglumaður, sem bað hann um að koma búnaðinum fyrir, hefði sagt við hann að „„tracker úrskurður [verði] græjaður núna hviss bamm búmm“, eða að lögreglumaðurinn kynni að hafa sagst hafa misst tvo míkrófóna“ í bifreiðina.