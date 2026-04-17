Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt mann í 30 daga skilorðsbundið fangelsi fyrir að hafa ráðist gegn þrettán ára dreng með ofbeldi eftir að drengurinn og félagar hans gerðu dyraat á heimili mannsins.
Atvikið átti sér stað sumarið 2022, þegar hópur drengja var að leika sér að því að fara á milli húsa og gera dyraat. Atvik voru í stuttu máli með þeim hætti að drengirnir fóru að húsi mannsins, börðu eða spörkuðu í dyr hússins og höfðu sig á brott.
Manninum og konu hans brá við hávaðann og hljóp maðurinn út til að freista þess að hafa upp á hinum óprúttnu aðilum. Hann fann þá ekki í fyrstu en varð var við þá þegar hann kom aftur að húsinu og réðst að einum þeirra.
Ákærði varð tvísaga um atvik, hjá lögreglu annars vegar og fyrir dómi hins vegar, en hann játaði að hafa neytt áfengis í veislu fyrr um daginn og eftir að hann kom heim. Fyrir dómi sagðist hann hafa gripið í öxl drengsins en við skýrslutöku hjá lögreglu var framburður hans samhljóma framburði drengsins, sem sagði manninn hafa tekið sig hálstaki.
Aðilum bar saman um að maðurinn hefði fellt drenginn í jörðina.
Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að hafið væri yfir skynsamlegan vafa að maðurinn hefði veist að drengnum með ofbeldi. Framburður mannsins fyrir dómi hefði ekki samræmst framburði hans hjá lögreglu en drengurinn hins vegar verið staðfastur og trúverðugur í framburði sínum.
Þá hefði drengurinn sýnt varfærni í framburði sínum fyrir dóminum og ekki viljað fullyrða um annað en það sem hann mundi vel, fjórum árum síðar.
Það að drengurinn hefði verið að gera dyraat réttlæti á engan hátt þá valdbeitingu sem hann var beittur og þá sé fráleitur sá málatilbúnaður mannsins að honum hafi stafað ógn af drengnum og félögum hans, sem hefðu ítrekað beðist afsökunar og beðið manninn um að sleppa félaga sínum.
Það var talið manninum til málsbóta að hann væri með hreinan sakaferil og að meðferð málsins hefði dregist, bæði á rannsóknarstigi og fyrir dómi.
Var hann, sem fyrr segir, dæmdur í 30 daga skilorðsbundið fangelsi og til að greiða drengnum 300.000 krónur í miskabætur.