Nýr ríkislögreglustjóri segir að efla þurfi löggæsluna á næstu árum og nýta betur tækninýjungar á borð við dróna og gervigreind. Halla Bergþóra Björnsdóttir, sem tekur við embættinu mánudaginn 20. apríl, segir fyrstu vikurnar fara í að hitta fólkið, fara yfir verkefnin og meta hvar þurfi helst að styrkja starfsemina.
Dómsmálaráðherra skipaði Höllu í embættið í gær. Hún hefur verið lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu síðan 2020, sem er stærsta lögregluembætti landsins.
Halla var ein af fjórum umsækjendum um starfið. Hinir voru Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur, aðstoðarsaksóknari og staðgengill lögreglustjóra, Birgir Jónasson, settur fangelsismálastjóri, og Grímur Hergeirsson, settur ríkislögreglustjóri.
Embættið var auglýst eftir að Sigríður Björk Guðjónsdóttir lét af störfum í nóvember í kjölfar umfjöllunar um 160 milljóna króna greiðslur embættisins til ráðgjafarfyrirtækis, meðal annars vegna verslunarferða í Jysk. Grímur Hergeirsson var í framhaldinu settur ríkislögreglustjóri tímabundið.
Halla segir nú mörg stór verkefni bíða hennar í nýju starfi og að hún ætli að byrja á því að setja sig inn í stöðuna, hitta starfsfólkið og fara yfir hverju eigi að halda óbreyttu, hvað þurfi að efla og hverju þurfi að breyta.
„Það eru gríðarlega mörg verkefni sem eru þarna mikilvæg og maður fer inn í þau með því að hitta fólkið og skoða stöðuna. Sumt á að vera óbreytt, annað þarf að efla og svo er annað sem þarf að breyta.“
Að hennar sögn er embættið víðfeðmt, með sterkt samhæfingar- og þjónustuhlutverk, auk ábyrgðar á greiningu, almannavörnum og verkefnum á sviði öryggis- og varnarmála. Hún segir fyrstu dagana fara í að forgangsraða og byggja upp skýra mynd af stöðunni.
„Maður setur sér 60 daga tímalínu og byrjar að raða verkefnunum upp. Síðan þarf að fara dýpra og vinna þau áfram út frá því.“
Það sem Halla nefnir þó sérstaklega sem svið sem löggæslan þurfi að horfa meira til eru tækninýjungar. Þar nefnir hún bæði dróna og gervigreind sem dæmi um þróun sem geti haft veruleg áhrif á lögreglustarf á næstu árum.
„Það er margt að gerast í löggæslu þegar kemur að tækninýjungum og hvernig við getum nýtt þær. Við erum öll að fara út í dróna og svo er spurning hvað gervigreindin mun gera fyrir löggæsluna. Þetta er allt sem við þurfum að skoða og efla okkur í. Þar eru spennandi tímar fram undan.“
Hún segir jafnframt að efla þurfi löggæsluna almennt á næstu árum, þótt hún vilji ekki á þessu stigi draga eitt atriði sérstaklega fram yfir annað.
„Við þurfum að efla löggæsluna mjög mikið á næstu árum. Það er erfitt að draga út eitt atriði umfram annað en almennt þarf að styrkja hana.“
Þrátt fyrir að stórt og nýtt embætti taki nú við segist Halla ekki kveðja Hverfisgötuna léttum skrefum. Hún hafi verið ánægð í starfi lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu og breytingin sé því bæði ánægjuleg og erfið í senn.
„Ég er þakklát fyrir traustið sem ráðherra hefur sýnt mér og hlakka til að takast á við ný verkefni. Um leið er söknuður að fara héðan. Lífið er svolítið súrsætt.“