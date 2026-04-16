Aðalmeðferð hófst fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í dag í máli þungarokkshljómsveitarinnar Skálmaldar gegn Alda Music ehf. en tekist er á um útgáfurétt á plötunni með upptökum frá tónleikum Skálmaldar og Sinfóníuhljómsveitar Íslands.
Meðlimir Skálmaldar, þeir Baldur Ragnarsson, Gunnar Benediktsson, Snæbjörn Ragnarsson, Björgvin Sigurðsson, Jón Geir Jóhannsson og Þráinn Árni Baldvinsson, krefjast þess að Alda Music viðurkenni að útgáfurétturinn á plötunni Skálmöld og Sinfó tilheyri þeim enda litið svo á að útgáfuréttur Öldu sé útrunninn.
Tónleikaupptakan á plötunni var gerð á feykivinsælum tónleikum Skálmaldar og Sinfóníuhljómsveitarinnar 2013 og kom út í desember það ár. Tónleikarnir hlutu Íslensku tónlistarverðlaunin sem tónlistarviðburður ársins, auk þess sem platan, sem seldist í yfir 7000 eintökum, var tilnefnd sem plata ársins.
Í apríl 2023 kom út þriggja platna 10 ára afmælisútgáfa sem Alda Music gaf þá út bæði á appelsínugulum vínýl og hefðbundnum svörtum.Meðlimir Skálmaldar vilja ekki tjá sig um málið að svo stöddu.