Skálm­öld stígur ölduna í héraðs­dómi

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Skálm­öld og Sin­fó sam­einuðu krafta sína og gerðu stormandi lukku á tón­leikum 2013 og endur­tóku leikinn 2018 vegna mikillar eftir­spurnar. Nú hafa meðlimir bitið í skjaldar­rendur og freista þess að verja út­gáfurétt sinn fyrir dómi.
Aðal­með­ferð hófst fyrir Héraðs­dómi Reykja­víkur í dag í máli þunga­rokks­hljómsveitarinnar Skálmaldar gegn Alda Music ehf. en tekist er á um út­gáfurétt á plötunni með upp­tökum frá tón­leikum Skálmaldar og Sin­fóníu­hljómsveitar Ís­lands.

Meðlimir Skálmaldar, þeir Baldur Ragnars­son, Gunnar Bene­dikts­son, Snæbjörn Ragnars­son, Björg­vin Sigurðs­son, Jón Geir Jóhanns­son og Þráinn Árni Bald­vins­son, krefjast þess að Alda Music viður­kenni að út­gáfurétturinn á plötunni Skálm­öld og Sin­fó til­heyri þeim enda litið svo á að út­gáfuréttur Öldu sé útrunninn.

Tón­leika­upp­takan á plötunni var gerð á feyki­vinsælum tón­leikum Skálmaldar og Sin­fóníu­hljómsveitarinnar 2013 og kom út í desember það ár. Tón­leikarnir hlutu Ís­lensku tón­listar­verð­launin sem tón­listar­viðburður ársins, auk þess sem platan, sem seldist í yfir 7000 ein­tökum, var til­nefnd sem plata ársins.

Í apríl 2023 kom út þriggja platna 10 ára af­mælisút­gáfa sem Alda Music gaf þá út bæði á appelsínugulum vínýl og hefðbundnum svörtum.

Meðlimir Skálmaldar vilja ekki tjá sig um málið að svo stöddu.

