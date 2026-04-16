Innlent

Ekkert verður af bankasamruna og Ísafjarðarflugið lifir

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum verður rætt við forstjóra Kviku banka en í gærkvöldi var tilkynnt um að ekkert verði af fyrirhuguðum samruna Kviku og Arion. 

Forstjórinn, Ármann Þorvaldsson, segir að Samkeppniseftirlitið hafi komið í veg fyrir samrunann því Kvika banki sé of mikilvægur þegar kemur að samkeppni.

Þá kíkjum við niður á Alþingi þar sem forsætisráðherra sagði í morgun að það væri  alveg skýrt að aðildarumsókn Íslendinga að Evrópusambandinu sé gild.

Einnig verur rætt við formann bæjarráðs á Ísafirði en í gær var framhald áætlunarflugs til bæjarins tryggt. 

Í sportinu verður svo hitað upp fyrir stórleik í Bónusdeild kvenna í körfunni sem fram fer í kvöld og farið yfir úrslitin í Meistaradeildinni.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 16. apríl 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

