Ekkert verður af bankasamruna og Ísafjarðarflugið lifir Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 16. apríl 2026 11:42 Í hádegisfréttum verður rætt við forstjóra Kviku banka en í gærkvöldi var tilkynnt um að ekkert verði af fyrirhuguðum samruna Kviku og Arion. Forstjórinn, Ármann Þorvaldsson, segir að Samkeppniseftirlitið hafi komið í veg fyrir samrunann því Kvika banki sé of mikilvægur þegar kemur að samkeppni. Þá kíkjum við niður á Alþingi þar sem forsætisráðherra sagði í morgun að það væri alveg skýrt að aðildarumsókn Íslendinga að Evrópusambandinu sé gild. Einnig verur rætt við formann bæjarráðs á Ísafirði en í gær var framhald áætlunarflugs til bæjarins tryggt. Í sportinu verður svo hitað upp fyrir stórleik í Bónusdeild kvenna í körfunni sem fram fer í kvöld og farið yfir úrslitin í Meistaradeildinni. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 16. apríl 2026