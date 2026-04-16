37 prósent lands­manna fylgjandi inn­heimtu veggjalda

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Gjaldtöku í Hvalfjarðargöngum var hætt haustið 2018 þegar notendur ganganna höfðu greitt þau upp með vegtolli.
Gjaldtöku í Hvalfjarðargöngum var hætt haustið 2018 þegar notendur ganganna höfðu greitt þau upp með vegtolli. Vísir/Vilhelm

Um 37 prósent landsmanna eru fylgjandi innheimtu veggjalda til að standa straum af rekstri þjóðvegakerfisins, samkvæmt nýrri könnun Maskínu.

Íbúar á Norðurlandi eru helst til í að greiða vegatolla, eða 47 prósent, en stuðningurinn er minnstur á Suðurlandi og Reykjanesi, þar sem aðeins 24 prósent segjast fylgjandi gjaldheimtu.

Spurt var: 

„Almennt séð, hversu fylgjandi eða andvíg(ur) ert þú innheimtu veggjalda (þ.e. vegatolla) til að standa straum af rekstri þjóðvega á Íslandi? Með veggjöldum (vegatollum) er átt við rukkun fyrir notkun ákveðinna vega.“

Aðeins 10 prósent sögðust mjög fylgjandi, 27 prósent sögðust frekar fylgjandi, 20 prósent hvorki fylgjandi né andvígur, 19 prósent frekar andvígur og 24 prósent mjög andvígur.

Ef horft er til síðustu könnunar, sem gerð var í janúar í fyrra, hefur þeim fjölgað sem eru andvígir og fækkað sem eru fylgjandi veggjöldum.

Könnunin fór fram dagana 25. til 31. mars og svarendur voru 969 talsins.

Þeir voru spurðir hvaða flokk þeir myndu kjósa ef gengið yrði til kosinga í dag og svör féllu þannig:

  • Samfylkingin: 214
  • Sjálfstæðisflokkurinn: 143
  • Miðflokkurinn: 141
  • Viðreisn: 99
  • Framsóknarflokkurinn: 51
  • Flokkur fólksins: 48
  • Vinstri græn: 21
  • Píratar: 19
  • Sósíalistaflokkurinn: 19

Athygli vekur að allir sem sögðust myndu kjósa Sósíalistaflokkinn sögðust andvígir innheimtu veggjalda.

