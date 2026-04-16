Líkams­á­rás, húsbrot og eigna­spjöll

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Lögregla á Hverfisgötu rannsakar málið.
Lögregla á Hverfisgötu rannsakar málið. Vísir/vilhelm

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu bárust tilkynningar um líkamsárás í Kópavogi og húsbrot og eignaspjöll í Hafnarfirði í gærkvöldi eða nótt. 

Engar frekari upplýsingar er að finna um málin í yfirliti lögreglu yfir verkefni vaktarinnar. Einn gisti fangageymslur í morgunsárið.

Tveir voru kærðir fyrir vörslu fíkniefna í Hafnarfirði. Þá voru fimm handteknir fyrir að aka undir áhrifum fíkniefna og tveir ökumenn kærðir fyrir að aka sviptir ökuréttindum. Að minnsta kosti þrír voru stöðvaðir við hraðakstur. 

