Samið við Icelandair um flug til Ísa­fjarðar

Kristján Már Unnarsson skrifar
Icelandair hefur notað flugvélar af gerðinni Dash 8 Q200 í fluginu til Ísafjarðar.
Icelandair hefur notað flugvélar af gerðinni Dash 8 Q200 í fluginu til Ísafjarðar. Sigurjón Ólason

Vegagerðin og Icelandair hafa náð samkomulagi um flug til Ísafjarðar. Samningurinn gildir til fjögurra ára. Lágmarksfjöldi ferða er 452 hringferðir á ári.

Í fréttatilkynningu frá Vegagerðinni kemur fram að flug til Ísafjarðar hafi verið boðið út í byrjun árs. Kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar hljóðaði upp á 1,3 milljarða króna fyrir heildarverkið. Aðeins eitt tilboð barst í verkið frá Icelandair upp á rúma 3,5 milljarða króna. Vegagerðin hafnaði tilboðinu en bauð Icelandair til samningsviðræðna sem staðið hafa síðustu vikur.

Á grundvelli útboðs og samningsviðræðna var ritað undir samning í gær, miðvikudaginn 15. apríl. Heildarsamningsfjárhæð er krónur 1.690.480.000,- fyrir fjögur ár, að því er fram kemur í tilkynningunni.

Samkvæmt samningnum verður lágmarksfjöldi flugferða 452 hringferðir á ári á samningstímabilinu frá 1. september 2026 til og með 31. ágúst 2030. Þetta er um 28,5% fækkun ferða miðað við það sem gert var ráð fyrir í upphaflegu útboði. Þetta er í samræmi við heimild um magnbreytingar samkvæmt útboðsgögnum.

Samningstími við Icelandair er fjögur ár, frá og með 1. september 2026 og til og með 31. ágúst 2030 með heimild til framlengingar um eitt ár ef forsendur þykja fyrir því.

Fjöldi flugferða á viku er breytilegur eftir árstíma. Þannig er miðað við minnst sjö ferðir á viku í janúar, febrúar, nóvember og desember, minnst níu ferðir í mars, apríl, september og október en yfir sumartímann frá maí og fram í ágúst verða farnar að minnsta kosti 10 ferðir á viku. Notast verður við Dash-8 Q200 sem eru 37 sæta.

Næstu skref eru að útfæra flugáætlun í samráði við hagsmunaaðila eftir þeim forsendum sem eru í samningnum og er gert ráð fyrir að sú vinna hefjist strax svo flugin geti verið komin í sölu innan skamms.

Flugstöðin á Ísafjarðarflugvelli.Vísir/Einar

Í tilkynningu er haft eftir Bergþóru Þorkelsdóttr vegamálastjóri að þau hjá Vegagerðinni séu ánægð með að hafa náð þessum samningi enda ekki sjálfgefið að hægt væri að ná samkomulagi. 

„Þessi niðurstaða er gríðarlega mikilvæg fyrir Vestfirðinga þar sem flugið er mjög mikilvægur þáttur í samgöngum fjórðungsins.“

Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segist einnig ánægður með að ná samkomulagi við Vegagerðina og halda áfram flugi til Ísafjarðar. 

„Flugleiðin er mikilvæg fyrir íbúa á Vestfjörðum, en einnig teljum við tækifæri fólgin í því að þessi frábæri áfangastaður verði áfram aðgengilegur í sölu- og dreifikerfi okkar fyrir viðskiptavini okkar í Evrópu og Norður-Ameríku.“

