Presta- og djáknastefna fer þessa dagana fram á Akureyri. Um er að ræða árlegan viðburð þar sem biskup Íslands kallar vígða þjóna kirkjunnar til fundar við sig og samtals. Biskup fagnar fjölgun skráninga í Þjóðkirkjuna en segir mega gera betur.
„Þetta er stór viðburður ár hvert þegar prestar koma saman til prestastefnu og þá er það biskup sem kallar presta og djákna til presta- og djáknastefnu til að ræða praktísk mál annars vegar og guðfræði hins vegar,“ segir Guðrún Karls Helgudóttir biskup og að í ár hafi verið farið á dýptina og í kjarnann til að ræða játningar kirkjunnar. Rætt var við Guðrúnu í kvöldfréttum Sýnar í gærkvöldi.
„Það er svona grunnurinn sem við stöndum á kenningarlega,“ segir hún og að það sé guðfræði.
Guðrún segir presta og djákna einnig hafa rætt skráningarmál og að þau fagni því að þeim hafi fjölgað en þau hafi eitthvað rætt um það hvernig Þjóðkirkjan geti tekið skráningar fastari tökum.
„Það er svo mikið af fólki sem heldur að það sé í Þjóðkirkjunni en er það ekki,“ segir hún og að þau vilji leita leiða til að koma þessum upplýsingum til þeirra.
Fjölgaði um einn
Fram kom í tilkynningu frá Þjóðskrá fyrr í vikunni að alls hafi 224.057 einstaklingar verið skráðir í Þjóðkirkjuna þann 1. apríl síðastliðinn samkvæmt skráningu Þjóðskrár og er það því fjölmennasta trú- og lífsskoðunarfélag landsins. Samkvæmt gögnum Þjóðskrár voru þann 1. desember skráð í Þjóðkirkjuna 224.056 og hefur því fjölgað um einn en þó verður líklega að gera ráð fyrir því að einhverjir hafi látist og að skráningum hafi þannig fjölgað í samræmi við það.
Á vef Hagstofunnar má sjá að frá 2021 til 2024 létust frá 2331 til 2689 á ári. Það eru um 220 á mánuði. Miðað við það mætti því gera ráð fyrir að frá desember og þar til í apríl hafi fjölgað um 800 manns.
Í kvöldfréttunum var einnig rætt við Óskar Hafstein Óskarsson, prófast í Suðurprófastsdæmi. Hann segir þetta afar gagnlega samkomu og mikinn vinafund.
Fram kom í fréttinni að eftir viðtalið stæði til að halda ball á Hótel KEA þar sem von væri á um 120 gestum og Eva Ruza ætlaði að sjá um að skemmta.
„Prestar skemmta sér meðal annars með því að fara á Græna hattinn, eins og var gert í gærkvöldi, og syngja sálma og samkoman endaði á þjóðsöngnum, og nú verður bara dansiball og góður matur,“ segir biskup.