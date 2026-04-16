Stjórnvöld í Frakklandi hafa farið þess á leit við innflytjendayfirvöld í Bandaríkjunum að 86 ára frönsk kona sem handtekinn var af ICE þann 1. apríl síðastliðinn verði látin laus.
Marie-Therese Ross er sögð hafa ferðast til Bandaríkjanna í fyrra til að endurnýja kynnin við gamlan kærasta. Endurfundirnir gengu svo vel að parið endaði á því að ganga í hjónaband.
Eiginmaðurinn, William Ross, sem var fyrrverandi yfirmaður í bandaríska hernum, lést hins vegar í janúar síðastliðnum og tæpum þremur mánuðum síðar var Marie-Therese handtekinn fyrir að hafa dvalið lengur en 90 daga í landinu.
Hún var handtekin í Alabama en er haldið í nokkurs konar brottflutningsmiðstöð fyrir ólöglega innflytjendur í Louisiana.
Að sögn Rodolphe Sambou, konsúl Frakka í New Orleans, hafa stjórnvöld beitt sér fyrir því að Ross verði látin laus. Sjálfur hefur hann heimsótt hana tvisvar en aldurs hennar vegna sé nauðsynlegt að fá hana lausa sem fyrst.
Guardian greindi frá.