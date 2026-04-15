Gripinn í blokk við þvottastúss eftir árásina Ritstjórn skrifar 15. apríl 2026 21:53 Gabríel Douane Boama við aðalmeðferð í héraðsdómi 2023. Vísir Gabríel Douane Boama sem grunaður er um tilraun til manndráps eða um sérstaklega hættulega líkamsárás með öxi hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna málsins. Hann er grunaður um að hafa ráðist inn á heimili manns og ráðist að honum með exi þann 5. mars en lögregla handtók hann í fjölbýlishúsi þar sem hann var í óðaönn að þvo fötin sín. Í úrskurði Landsréttar kemur fram að Gabríel sé úrskurðaður í gæsluvarðhald til 6. maí vegna málsins. Gabríel ásamt félaga sínum sé sakaður um að hafa ruðst inn á heimili brotaþola, manns sem var þar með kærustu sinni. Þegar viðbragsaðilar mættu á vettvangi hafi maðurinn verið blóðugur og með nokkra skurði á höfðinu. Hann hafi tjáð lögreglu að mennirnir hefðu komið óboðnir á heimilið og gerandinn slegið hann með exi í höfuðið. Þeir hafi einnig verið með hníf og sett öxina í bakpoka eftir árásina. Kærasta mannsins sagði í skýrslutöku að hún hafi heyrt þegar útidyrahurðinni var sparkað upp. Í kjölfarið hafi hurð að herbergi þeirra verið „tætt með vopnum." Hún kvaðst hafa séð tvo grímuklædda menn, annar þeirra vopnaður öxi og hinn hnífi. Þeir hefðu ráðist á manninn hennar og sagðist hún þekkja mennina og lýsti þeim nánar í skýrslutökunni. Hún kvað annan mannanna hafa notað öxina og hinn hafi verið „slice-a" með hnífnum. Hún hafi haldið að það væri verið að drepa manninn. Slökuðu á í blokkinni Í úrskurði Landsréttar kemur fram að lögregla hafi farið að heimili félaga Gabríels. Þar hafi lögregla fundið Gabríel og félaga hans í stigaganginum á leið upp úr kjallaranum. Hvorugur mannanna var í skóm. Sögðust þeir hafa verið að slaka á í sameign húsnæðisins en klukkan var langt gengin í þrjú um nótt. Við leit í íbúðinni tóku lögreglumenn eftir því að þvottavél var í gangi og að verið var að þrífa fatnað. Var hald lagt á fatnaðinn í vélinni auk tveggja bakpoka sem fundust í íbúðinni. Fram kemur að Gabríel hafi verið yfirheyrður þennan sama dag en neitað að tjá sig. Í úrskurðinum kemur fram að Gabríel sé grunaður um fleiri brot, líkt og áður hefur komið fram. Fjöldi mála sé hjá lögreglu og dómstólum landsins þar sem hann er undir rökstuddum grun um að hafa framið brot sem geti varðað allt að sextán ára fangelsi. Í byrjun febrúar hafi hann lokið afplánun tveggja ára dóms en hafi síðan þá verið handtekinn í tvígang og er meðal annars grunaður um að hafa 7. febrúar veist að erlendum ferðamanni og stungið hann í bakið með hnífi.