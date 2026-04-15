Margir sátu hjá þegar launin voru hækkuð

Sjö borgarfulltrúar sátu hjá þegar samþykkt var í borgarstjórn í dag að óháðu borgarfulltrúarnir Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir myndu fá að verða áheyrnarfulltrúar í borgarráði, umhverfis- og skipulagsráði og forsætisnefnd borgarinnnar. Laun Kjartans hækka því um 868 þúsund og laun Mörtu um 578 þúsund.
Kjartan og Marta voru kosin í borgarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn en sögðu sig nýverið frá flokknum eftir að ekki var óskað eftir frekari kröftum þeirra í forystu borgarstjórnarflokksins. Þau tilkynntu síðar meir að þau væru gengin til liðs við Miðflokkinn. Þann 9. mars tilkynntu þau að þau hefði stofnað borgarstjórnarflokk óháðra og myndu starfa innan hans út kjörtímabilið, ásamt varaborgarfulltrúanum Helga Áss Grétarssyni sem einnig var kjörinn fyrir Sjálfstæðisflokk. Voru þau síðar fjarlægð úr nefndum og ráðum borgarinnar að tillögu Sjálfstæðisflokksins og skertust kjör þeirra verulega við það.
Tillagan var samþykkt á borgarstjórnarfundi í dag með níu atkvæðum gegn sjö á meðan sjö sátu hjá líkt og áður kom fram. Dóra Björt Guðjónsdóttir í Samfylkingu, Einar Þorsteinsson og Árelía Eydís Guðmundsdóttur í Framsókn, Sanna Magdalena Mörtudóttur í Sósíalistaflokki studdu tillöguna auk Kjartans og Helga Áss. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar, Vinstri grænna og borgarfulltrúi Sósíalista Andrea Helgadóttir greiddu atkvæði gegn tillögunni.
Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri, borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Sabine Leskopf, Sara Björg Sigurðardóttir, Birkir Ingibjartsson og Ellen Calmon og borgarfulltrúar Framsóknarflokksins, Magnea Gná Jóhannsdóttir og Aðalsteinn Haukur Sverrisson, sátu hjá við afgreiðslu málsins.
Fyrir samþykkt tillögunar námu laun þeirra Kjartans og Mörtu hálfum borgarstjórnarlaunum, 578 þúsund krónum, auk fast starfskostnaðar upp á 84 þúsund krónur eða alls 662 þúsund krónum. Með samþykkt tillögunnar munu þau Kjartan og Marta bæði njóta fullra borgarfulltrúalauna auk kostnaðar, alls 1,25 milljóna króna. Í ofanálag fær Kjartan 25 prósenta álag sem áheyrnarfulltrúi í borgarráði og fengi því alls 1,53 milljónir króna. Þannig hækka laun Mörtu um 578 þúsund og Kjartans um 868 þúsund.