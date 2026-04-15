Þó Lamine Yamal muni ekki leika listir sínar meira í Meistaradeildinni á þessu tímabili kvaddi hann með besta móti. Sérfræðingar Sýnar eru sérlega heillaðir af honum og líkja Yamal við bestu fótboltamenn sögunnar.
Yamal skoraði annað mark Barcelona í 2-1 sigri gegn Atlético en eftir 2-0 tap í fyrri leiknum er Barcelona úr leik í Meistaradeildinni.
„Hann er svo hugaður þessi strákur. Þú hugsar um hann, Messi, Maradona, allt vinstri fótar gaurar og allir eiga það sameiginlegt að vera svo hugrakkir á boltanum. Þeir vita að það er einhver að fara að sparka í þá en samt taka þeir auka snertinguna.
Ég ætla ekki að segja að það hafi komið mér á óvart, en hann var líka svakalegur leiðtogi fyrir lið sitt í kvöld,“ sagði Arnar Gunnlaugsson um frammistöðu Yamal gegn Atlético í gærkvöldi.
Arnar hélt áfram að mæra Yamal og mælti með því að fólk gerði sér ferð til að sjá hann spila.
„Við nutum þeirra forréttinda að fylgjast með Messi og Ronaldo en maður hafði áhyggjur af því hvað gerðist eftir þá, en framtíð fótboltans er í góðum málum með þennan gutta… Hann er líka enn þá betri í raun og veru heldur en nokkurn tímann í sjónvarpinu. Allar þessar litlu hreyfingar eru gerðar af miklu meiri hraða, þegar þú sérð þetta gerast fyrir framan þig.“