Einungis einn framboðslisti barst yfirstjórn Vopnafjarðarhrepps fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar og telst hann því sjálfkjörinn. Um er að ræða nýjan framboðslista sem kallar sig Sterk stoð, en Íris Edda Jónsdóttir, verkefnastjóri stjórnsýslu, leiðir listann.
Frá þessu segir í yfirlýsingu frá yfirkjörstjórn Vopnafjarðarhrepps á vef sveitarfélagsins. „Þar af leiðandi verða engar kosningar til sveitarstjórnar í Vopnafjarðarhreppi þann 16. maí 2026,“ segir í yfirlýsingunni.
Nokkuð hefur gustað um sveitarstjórn í Vopnafjarðarhreppi á kjörtímabilinu. Þannig náðist samkomulag um starfslok sveitarstjóra á vordögum 2024. Fyrr á þessu ári var svo samið um starfslok annars sveitarstjórans og í kjölfarið hætti oddviti meirihlutans og þá ákvað sveitarstjórnarfulltrúi að gefa ekki kost á sér í komandi kosningum eftir að oddviti minnihlutans gerði athugasemd við að hún talaði ensku.
Tveir listar buðu fram í sveitarfélaginu í kosningunum fyrir fjórum árum - Framsóknarflokkur með óháðum og Vopnafjarðarlisti. Einungis fimm atkvæðum munaði þá þar sem B-listi Framsóknar og óháðra hlaut 190 atkvæði (50,8%) en H-listi Vopnafjarðarlistans 185 atkvæði (49,4%).