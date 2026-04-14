Þrír sæta gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglu á smygli á verulegu magni af sterkum fíkniefnum til landsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru tveir af þeim þremur sem sæta varðhaldi starfsmenn Eimskipa.
Í tilkynningu frá lögreglu í dag segir að alls hafi sex menn verið handteknir í gær í þágu rannsóknar á umfangsmiklu fíkniefnamáli. Þrír sæta gæsluvarðhaldi og hefur þremur þeirra verið sleppt úr haldi lögreglu.
Lögreglan rannsakar meint smygl á fíkniefnum í vökvaformi til Íslands í gámi um borð í Dettifossi, gámaflutningaskipi Eimskips.
Tveir þeirra fóru fyrir dómara í gærkvöldi en einn í dag og eiga þeir sér allir nokkra sögu hjá lögreglu. Í gær var einnig ráðist í húsleit á heimili eins mannanna sem sætir gæsluvarðhaldi. Um er að ræða einbýlishús þar sem samkvæmt heimildum fréttastofu var lagt hald á fjölda muna, allt frá reiðhjólum til armbandsúra.
Lögregla hefur staðfest að málið sé til rannsóknar en hefur ekki viljað gefa upp eða staðfesta aðra þætti málsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu er um að ræða fíkniefni á vökvaformi en fréttastofa hefur ekki upplýsingar um magn eða tegund hinna meintu fíkniefna. Lögreglan segir magn fíkniefnanna verulegt.