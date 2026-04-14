Bíll hafnaði á endurvinnslustöð Sorpu við Dalveg í eftirför lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Ekki urðu miklar skemmdir á endurvinnslustöðinni.
„Eftir því sem ég fæ best skilið þá var eftirför í gangi þarna á Dalveginum sem að endaði með því að bíll kastaðist inn á stöðina hjá okkur af hringtorginu,“ segir Gunnar Dofri Jónsson, upplýsingafulltrúi Sorpu, í samtali við fréttastofu.
Hringtorgið liggur við endurvinnslustöðina og fór bíllinn í gegnum girðinguna. Ekki urðu miklar skemmdir á stöðinni, einn gámur beyglaðist og hreinsibúnaður skemmdist.
Atvikið átti sér stað aðfaranótt laugardags og var stöðin opnuð morguninn eftir.