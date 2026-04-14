Karlmaður á fertugsaldri sem lögreglu grunar um umfangsmikið smygl fíkniefna með Dettifossi var síðast handtekinn af lögreglu í janúar grunaður um alvarlega líkamsárás á þorrablóti í Kópavogi. Lögregla réðst í húsleit á heimili hans á höfuðborgarsvæðinu í gær og lagði hald á fjölmarga muni í eigu hans.
Þrír voru handteknir í aðgerðum lögreglu í gær sem tengjast grun lögreglu um smygl á fíkniefnum í vökvaformi til Íslands í gámi um borð í Dettifossi, gámaflutningaskipi Eimskips. Lögregla var með viðveru á lokuðu svæði Eimskips í Sundahöfn í gær og handtók um svipað leyti þrjá karlmenn á fertugsaldri.
Allir eiga sér nokkra sögu hjá lögreglu. Tveir hafa verið látnir lausir en lögregla ákvað að fara fram á vikulangt gæsluvarðhald yfir hinum þriðja á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Hann var leiddur fyrir dómara í Héraðsdómi Reykjavíkur upp úr hádegi í dag þar sem dómari féllst á kröfu lögreglu um varðhald.
Lögregla heldur þétt að sér spilunum við rannsókn málsins. Auk handtöku mannanna þriggja réðst hún í húsleit í gær á heimili karlmannsins sem sætir gæsluvarðhaldi. Um er að ræða einbýlishús þar sem samkvæmt heimildum fréttastofu var lagt hald á fjölda muna, allt frá reiðhjólum til armbandsúra.
Lögregla hefur staðfest að málið sé til rannsóknar en hefur ekki viljað gefa upp eða staðfesta aðra þætti málsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu er um að ræða fíkniefni á vökvaformi en fréttastofa hefur ekki upplýsingar um magn eða tegund hinna meintu fíkniefna.
Karlmaðurinn sem sætir gæsluvarðhaldi var handtekinn í lok janúar grunaður um að hafa slegið gest á þorrablóti HK í Kórnum í Kópavogi bylmingshöggi í höfuðið. Málið var rannsakað sem alvarleg líkamsárás og sætti karlmaðurinn gæsluvarðhaldi í tvo daga vegna rannsóknar lögreglu. Sá sem varð fyrir árásinni var liggjandi á sjúkrahúsi í um sjö vikur eftir árásina en um er að ræða þriggja barna föður á fimmtugsaldri. Hann hefur síðan verið í endurhæfingu.
Veistu meira um málið? Áttu myndir frá aðgerðum lögreglu? Sendu okkur fréttaskot nafnlaust eða undir nafni hér.