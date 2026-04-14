Einn hið minnsta hefur verið úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhalds vegna innflutnings fíkniefna með gámaflutningaskipi Eimskips.
Þetta herma heimildir Vísis en miðlæg rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu réðst í handtökur í gær í tengslum við meintan innflutning fíkniefna til landsins í gær.
Sá sem úrskurðaður hefur verið í gæsluvarðhald er svokallaður góðkunningi lögreglu og var leiddur fyrir dómara upp úr hádegi í dag, líkt og sjá má á myndskeiðinu hér að neðan:
Lögregla heldur spilunum mjög þétt að sér og svarar engum spurningum fjölmiðla vegna málsins, fyrir utan að Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir í samtali við Ríkisútvarpið, að embættið sé með mál til rannsóknar.
Heimildir Vísis herma að minnst þrír hafi verið handteknir vegna málsins og Ríkisútvarpið hefur eftir sínum heimildarmönnum að tveimur hinna handteknu hafi þegar verið sleppt úr haldi.