Innlent

Á­frýja ekki dómi vegna dauða dóttur þeirra

Kjartan Kjartansson skrifar
Hekla Lind eftir afskipti tveggja lögreglumanna af henni þegar hún var í geðrofi í Reykjavík árið 2019. Héraðsdómur taldi ríkið ekki bótaskylt þar sem lögreglumennirnir hefðu ekki getað séð fyrir afleiðingar afskipta þeirra af henni. Vísir/Vilhelm

Fjölskylda ungrar konu sem lést eftir átök við tvo lögreglumenn þegar hún var í geðrofi árið 2019 áfrýjaði ekki dómi héraðsdóms sem sýknaði ríkið af bótakröfu þeirra.

Hekla Lind Jónsdóttir var 25 ára gömul þegar hún lést eftir að tveir lögreglumenn höfðu afskipti af henni og yfirbuguðu þegar hún var í geðrofsástandi eftir neyslu fíkniefna 9. apríl árið 2019.

Foreldrar Heklu Lindar og bróðir töldu íslenska ríkið bótaskylt vegna þess að hún lést eftir að lögreglumennirnir handtóku hana. Lögreglumennirnir hefðu haldið henni handjárnaðri liggjandi á jörðinni með því að þrýsta hnjám sínum á herðablaðasvæði hennar. Þá hefðu þeir barið hana með lögreglukylfum.

Á meðan á átökunum stóð hafi Hekla Lind farið í hjartastopp sem leiddi til þess að hún lést. Hún var úrskurðuð látin á sjúkrahúsi nokkrum klukkutímum síðar eftir misheppnaðar endurlífgunaraðgerðir lögreglumannanna og starfsmanna bráðamóttöku.

Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði ríkið af bótakröfunni í síðasta mánuði. Lögreglumennirnir hefðu ekki getað séð það fyrir að Hekla Lind hlyti bana af afskiptum þeirra af henni.

Bjarni Þór Sigurbjörnsson, lögmaður fjölskyldunnar í málinu í héraði, staðfestir að dómnum hafi ekki verið áfrýjað til Landsréttar.

Dómsmál Lögreglan Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið