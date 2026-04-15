Lífið

Ó­vænt öku­ferð að ógleyman­legu augna­bliki

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Mæðginin Sidonie og Manuel biðu í tæp fjótán ár eftir að fá tækifæri til að þakka fjórum ungum mönnum sem með óvæntu inngripi urðu til þess að faðir hans rétt náði að vera viðstaddur fæðingu hans. Mynd/Aðsend

„Við Manuel erum ótrú­lega þakk­lát fyrir að pabbi hans hafi náð að vera viðstaddur fæðingu hans,“ segir Sidoni­e Schmitt sem vissi ekki hvaðan á hana stóð veðrið þegar hún var í miðri fæðingu, fyrir tæpum fjórtán árum, þegar fjórir ungir menn dúkkuðu óvænt upp með barns­föður hennar rétt áður en drengurinn kom í heiminn.

Manuel fermdist um helgina en í fermingar­undir­búningnum segist Sidoni­e hafa hugsað aftur til dagsins þegar drengurinn fæddist og „lítils góð­verks“ sem skipti hana miklu máli og hún aldrei fengið tækifæri til að þakka al­menni­lega fyrir.

Sidoni­e, sem er af frönskum ættum og tók upp nafnið Saga Rún þegar hún varð ís­lenskur ríkis­borgari, segir Manuel hafa legið tals­vert á að koma í heiminn sem aftur varð til þess að faðir hans tók í fáti heldur undar­lega ákvörðun.

„Þegar mamma mín hringdi í pabba hans og sagði honum að hann þyrfti að koma strax á fæðingar­deildina tók hann frekar óvænta ákvörðun. Af ein­hverjum ástæðum, sem ég skil ekki enn, ákvað hann að hlaupa á fæðingar­deildina í stað þess að fá far,“ segir Sidoni­e sem telur hann senni­lega hafa verið sann­færðan um að fljót­legast væri að fara þvert yfir borgina á hlaupum.

„Á leiðinni stoppuðu nokkrir strákar og spurðu hvort allt væri í lagi og þegar þeir áttuðu sig á hvað var í gangi buðu þeir honum strax far á spítalann. Þökk sé þeim náði hann rétt í tæka tíð.“

Fimm menn og einn faðir

Sidoni­e segist því miður aldrei hafa fengið tækifæri til þess að þakka strákunum sjálf fyrir ómetan­lega greiðviknina. „Enda var ég aðeins upp­tekin þetta kvöld. Þetta var bara mjög fyndið. Ég var þarna að reyna að fæða barn þegar ljósmóðirin kom bara og sagði að það væru fimm menn þarna niðri og spurði hver væri faðirinn. Ég skildi auðvitað ekki neitt en þetta var mjög skemmti­legt.“

Þótt hvunn­dags­hetjurnar fjórar hafi ekki komist í fermingar­veisluna er Manuel glaður og feginn að hafa loks fengið að þakka mönnunum sem urðu óvænt til þess að faðir hans var viðstaddur fæðingu hans.Mynd/Aðsend

Hún segist hafa heil­lengi hugsað með sér að hún þyrfti að hafa uppi á strákunum og þakka þeim persónu­lega. Hún hafi síðan verið að taka saman myndir af Manuel fyrir fermingar­veisluna þegar hún fann eina af bjarg­vættunum óvæntu á fæðingar­deildinni og þá áttað sig á að þessi tíma­mót í lífi sonar hennar væru upp­lagt til­efni til þess að reyna að finna þá aftur.

Þakk­lát mæðgin

„Ég hugsaði þá að nú væri komið besta tækifærið til þess að reyna að finna þá,“ segir Sidoni­e sem birti myndina á Face­book í von um að þar myndi ein­hver þekkja þá eða jafn­vel að þeir sjálfir myndu reka augun í myndina.

Hún notaði Face­book-færsluna einnig til þess að bjóða strákana meira en vel­komna í fermingar­veisluna enda vildu mæðginin gjarnan hitta þá og fá að þakka þeim al­menni­lega. „Ef ekki, þá vil ég bara að þið vitið að það sem þið gerðuð þetta kvöld hefur skipt miklu máli fyrir ungan mann og mömmu hans.“

Viðbrögðin létu ekki á sér standa og Sidoni­e telst til að fimm mínútur hafi varla liðið áður en hún var komin með nöfnin og tenginu við týndu hvunn­dags­hetjurnar.

Fal­legur dagur

„Ég bjóst ekki við að svona margt fólk myndi bregðast við og hjálpa mér að finna þá. Þeir komust því miður ekki í veisluna enda var ég svolítið sein á ferðinni með þetta en ég náði þó samt loksins að þakka þeim fyrir þannig að þetta var bara rosa flott.

Manuel átti skemmti­legan og fal­legan fermingar­dag um helgina þótt heiðurs­gestirnir hafi ekki komist í veisluna. „Manuel var líka mjög glaður og feginn að geta þakkað þeim fyrir,“ segir Sidoni­e og veit ekki betur en strákunum, sem nú eru komnir yfir þrítugt, hafi þótt gaman að rifja upp góð­verkið sem þeir gerðu á fæðingar­degi Manuels.

Fermingar


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.