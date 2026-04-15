„Við Manuel erum ótrúlega þakklát fyrir að pabbi hans hafi náð að vera viðstaddur fæðingu hans,“ segir Sidonie Schmitt sem vissi ekki hvaðan á hana stóð veðrið þegar hún var í miðri fæðingu, fyrir tæpum fjórtán árum, þegar fjórir ungir menn dúkkuðu óvænt upp með barnsföður hennar rétt áður en drengurinn kom í heiminn.
Manuel fermdist um helgina en í fermingarundirbúningnum segist Sidonie hafa hugsað aftur til dagsins þegar drengurinn fæddist og „lítils góðverks“ sem skipti hana miklu máli og hún aldrei fengið tækifæri til að þakka almennilega fyrir.Sidonie, sem er af frönskum ættum og tók upp nafnið Saga Rún þegar hún varð íslenskur ríkisborgari, segir Manuel hafa legið talsvert á að koma í heiminn sem aftur varð til þess að faðir hans tók í fáti heldur undarlega ákvörðun.„Þegar mamma mín hringdi í pabba hans og sagði honum að hann þyrfti að koma strax á fæðingardeildina tók hann frekar óvænta ákvörðun. Af einhverjum ástæðum, sem ég skil ekki enn, ákvað hann að hlaupa á fæðingardeildina í stað þess að fá far,“ segir Sidonie sem telur hann sennilega hafa verið sannfærðan um að fljótlegast væri að fara þvert yfir borgina á hlaupum.„Á leiðinni stoppuðu nokkrir strákar og spurðu hvort allt væri í lagi og þegar þeir áttuðu sig á hvað var í gangi buðu þeir honum strax far á spítalann. Þökk sé þeim náði hann rétt í tæka tíð.“
Sidonie segist því miður aldrei hafa fengið tækifæri til þess að þakka strákunum sjálf fyrir ómetanlega greiðviknina. „Enda var ég aðeins upptekin þetta kvöld. Þetta var bara mjög fyndið. Ég var þarna að reyna að fæða barn þegar ljósmóðirin kom bara og sagði að það væru fimm menn þarna niðri og spurði hver væri faðirinn. Ég skildi auðvitað ekki neitt en þetta var mjög skemmtilegt.“
Hún segist hafa heillengi hugsað með sér að hún þyrfti að hafa uppi á strákunum og þakka þeim persónulega. Hún hafi síðan verið að taka saman myndir af Manuel fyrir fermingarveisluna þegar hún fann eina af bjargvættunum óvæntu á fæðingardeildinni og þá áttað sig á að þessi tímamót í lífi sonar hennar væru upplagt tilefni til þess að reyna að finna þá aftur.
„Ég hugsaði þá að nú væri komið besta tækifærið til þess að reyna að finna þá,“ segir Sidonie sem birti myndina á Facebook í von um að þar myndi einhver þekkja þá eða jafnvel að þeir sjálfir myndu reka augun í myndina.Hún notaði Facebook-færsluna einnig til þess að bjóða strákana meira en velkomna í fermingarveisluna enda vildu mæðginin gjarnan hitta þá og fá að þakka þeim almennilega. „Ef ekki, þá vil ég bara að þið vitið að það sem þið gerðuð þetta kvöld hefur skipt miklu máli fyrir ungan mann og mömmu hans.“Viðbrögðin létu ekki á sér standa og Sidonie telst til að fimm mínútur hafi varla liðið áður en hún var komin með nöfnin og tenginu við týndu hvunndagshetjurnar.
„Ég bjóst ekki við að svona margt fólk myndi bregðast við og hjálpa mér að finna þá. Þeir komust því miður ekki í veisluna enda var ég svolítið sein á ferðinni með þetta en ég náði þó samt loksins að þakka þeim fyrir þannig að þetta var bara rosa flott.Manuel átti skemmtilegan og fallegan fermingardag um helgina þótt heiðursgestirnir hafi ekki komist í veisluna. „Manuel var líka mjög glaður og feginn að geta þakkað þeim fyrir,“ segir Sidonie og veit ekki betur en strákunum, sem nú eru komnir yfir þrítugt, hafi þótt gaman að rifja upp góðverkið sem þeir gerðu á fæðingardegi Manuels.