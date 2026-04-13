Maður sem var hífður upp úr Ölfusá á laugardag er látinn. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn málsins en tilkynning barst um mann í ánni um fjögurleytið á laugardag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögregluembættinu sem hyggst ekki veita frekari upplýsingar um málið.
Lögregla, björgunarsveitir og þyrluáhöfn Landhelgisgæslunnar fóru á vettvang og var þyrla notuð til að ná manninum upp úr ánni. Í kjölfarið var hann fluttur á slysadeild Landspítalans þar sem hann var úrskurðaður látinn, að sögn lögreglu.
Áður var greint frá því að sigmaður Landhelgisgæslunnar hafi híft manninn upp innan við fimmtán mínútum eftir að lögreglu barst tilkynning um að maður hefði fallið í ána. Stuttur viðbragðstími orsakast af því að þyrlusveitin var á leið á æfingu og gat því strax tekið stefnuna á Selfoss, að sögn upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar.
