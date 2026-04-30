„Við erum með lengri óskalista heldur en þetta“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 30. apríl 2026 22:44 Drífa Snædal, talskona Stígamóta, og Jenný Kristín Valberg, teymisstýra Stígamóta. vísir/vilhelm/einar „Við erum með lengri óskalista heldur en þetta, því það þarf svo margþættar aðgerðir til að vinna gegn kynbundnu ofbeldi. Forvarnir eru lykilorðið. Síðan hefði ég viljað sjá skrifað í þessar áætlanir, samráð við félagasamtök, þar sem þekkingin liggur.“ Þetta sagði Drífa Snædal, talskona Stígamóta, í samtali við fréttastofu að loknum kynningarfundi dómsmálaráðherra í morgun þar sem aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi voru kynntar. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, kynnti í morgun landsáætlun gegn kynbundnu ofbeldi gagnvart konum sem gildir til ársins 2030. Þetta er í fyrsta skipti sem slík áætlun er sett fram og samanstendur hún af 25 aðgerðum til að tryggja að Ísland uppfylli skilyrði Istanbúlsamninsgins sem var samþykktur árið 2011. Meðal helstu aðgerða er að þyngja refsingu fyrir kaupendur vændis með frumvarpi í haust. Stefnt er að því að lágmarksrefsing varði fangelsisdóm og að gerendur verði nafngreindir. Einnig verða þar til gerðar stofnanir fræddar um heiðurstengt ofbeldi og þvingaðar ófrjósemisaðgerðir gerðar refsiverðar samkvæmt hegningarlögum. Hagsmunasamtök þolenda kynferðisofbeldis fögnuðu áformunum. Þurfi meiri forvarnir „Mér finnst allar aðgerðirnar til bóta. Mér finnst það mjög til bóta að við séum komin með landsáætlun til að vinna gegn ofbeldi karla gegn konum. Þetta er miðað út frá málaflokknum dómsmálum,“ segir Drífa sem tekur fram að það sé mikilvægt að ýmis konar kynbundið ofbeldi sé viðurkennt af kerfinu. Það hafi verið á brattann að sækja að fá það viðurkennt í samfélaginu að um vandamál sé að ræða. „Við höfum verið að tala mjög mikið fyrir forvörnum, því það skiptir mjög miklu máli að ungt fólk geri sér grein fyrir því hvað samþykki, mörk og virðing í samböndum sé,“ segir hún og ítrekar mikilvægi þess að félagasamtök komi að borðinu. „Það erum við sem erum búin að vera að reka þessa baráttu áratugum saman. Það skiptir máli að okkar þekking og reynsla sé nýtt.“ Hún fagnar frumvarpi dómsmálaráðherra um vændiskaup. „Ég held að það skipti sköpum að það hafi afleiðingar að brjóta af sér gagnvart konum. Þetta frumvarp er þess eðlis að það verður staðfest.“ Draumur að rætast Jenný Kristín Valberg, verkefnastjóri Stígamóta, segir draum að rætast með nýjum aðgerðum dómsmálaráðherra. „Þetta er mjög metnaðarfullt og í rauninni fram úr mínum björtustu vonum. Ég er svona enn þá að meðtaka þetta allt saman vegna þess að það er nú ekki á hverjum degi sem maður fær í rauninni bara nánast allar sínar óskir uppfylltar. Mér finnst þetta vel ígrundað. Mér finnst þær hafa farið inn á flesta af þessum erfiðustu málaflokkum sem við höfum verið að reyna að vekja athygli á í langan tíma.“ Hún fagnar til að mynda breytingum sem voru gerðar í vikunni á lögum um nálgunarbann og brottvísun af heimili. Breytingin geti skipt sköpum. „Svo auðvitað ætla þau að breyta löggjöfinni í kringum gerendur kaupa á mansali. Þannig að það verður mikill fælingarmáttur í því að það verði dómur og nafnbirting sem fylgir því. Vegna þess að þessi sekt sem hefur verið núna, hún skilur engin fótspor eftir á þinni sakaskrá. Og ég hugsa að þetta muni draga úr eftirspurn sem dregur þá úr framboði. Þannig að það verður þá vonandi hægt að grípa betur utan um þennan málaflokk“ Spurð hvort eitthvað sé útistandandi eða mætti betur fara í aðgerðunum. „Þetta eru metnaðarfull markmið og vandinn verður auðvitað að fylgja þessu eftir. Ég er bjartsýn á að með samtali við alla aðila sem koma að þessum málum að þá geti þetta farið á farsælan og góðan veg."