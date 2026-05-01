Langhæsti styrkurinn fer til Eyja

Styrkur sem nemur 107 milljónum króna fer til Vestmannaeyjabæjar í tengslum við listaverk Ólafs Elíassonar sem ber heitið Sjónarhorn Flakkarans. Það er eitt þeirra átján verkefna sem fékk styrk úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða fyrir árið 2026. Heildarfjárhæð styrkjanna nemur um 490 milljónum króna og dreifast þeir víðs vegar um landið.
Þetta er meðal þess sem fram kemur á vef Stjórnarráðsins en þar segir einnig að „sérstök áhersla hafi verið lögð á öryggi á ferðamannastöðum við úthlutun að þessu sinni“ en Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra úthlutaði styrkjunum í gær.
„Öryggi á ferðamannastöðum á Íslandi er ekki einungis á ábyrgð stjórnvalda, heldur sameiginlegt verkefni okkar allra sem vinnum að málefnum ferðaþjónustunnar,“ sagði atvinnuvegaráðherra og bætti við að þrátt fyrir að stórbrotin náttúra Íslands heilli vissulega geti hún líka verið óvægin.
Sem fyrr segir var hæsta styrknum úthlutað til Vestmannaeyjabæjar en þar verður þann tólfta maí afhjúpaður fyrri hluti listaverksins Sjónarhorn flakkarans, á ensku The Wanderer´s Perspective. Listaverkið í Eyjum er hugsað til þess meðal annars að auka öryggi á svæðinu og bæta náttúruvernd en þar sem nú eru troðningar mun vera göngustígur.
Listamaðurinn Ólafur Elísasson stóð að verkinu en það er minnisvarði um eldgosið í Heimaey sem samanstendur af útsýniskúlu sem horfir yfir Eldfell og göngustíg í kringum gíginn. Í samtali við blaðamann Vísis sagðist Páll Magnússon, forseti bæjarstjórnar Vestmannaeyja, vera gríðarlega spenntur fyrir verkefninu og athöfninni þar sem það verður afhjúpað.
„Þarna er verið að víga þennan fyrri hluta sem er þessi skáli eða kúpull sem listamaðurinn hannaði og var smíðaður í Þýskalandi og markar upphafið að því að ljúka við göngustíginn í kringum gíginn sem er órjúfanlegur þáttur af upplifuninni,“ segir hann en styrkveitingin snýr að göngustígnum.
Á vef Stjórnarráðsins segir:
„Hæsti styrkur úr sjóðnum í ár fer til Vestmannaeyjabæjar vegna gerðar göngustíga á Eldfell í tengslum við listaverk Ólafs Elíassonar sem ber heitið Sjónarhorn flakkarans (The Wanderer‘s Perspective). Meginmarkmið verkefnisins er að tryggja öryggi ferðamanna og vernda viðkvæma náttúru svæðisins en um leið minnast eldgossins á Heimaey 1973.“
Þau verkefni sem hlutu næsthæstu styrkina eru Reykjadalsgönguleiðin, bætt öryggi og betra aðgengi niður að Jöklu við austanvert Stuðlagil og loks Fjöreggið í Stykkishólmi. Hægt er að skoða staðsetningu hvers verkefnis á korti Ferðamálastofu.