Tilkynningum til lögreglunnar á Suðurlandi um vasaþjófnað hefur fjölgað að undanförnu. Aðalvarðstjóri segir hópa sem komi til landsins í þeim eina tilgangi að stunda vasaþjófnað mögulega skýringu.
Meðlimur í Facebook-hópnum Bakland ferðaþjónustunnar varar við vasaþjófum við Gullfoss í færslu á miðvikudag. Við færsluna birtir hann myndir af því sem hann segir tvo vasaþjófa á ferðamannastaðnum vinsæla. Í athugasemdum er tekið fram að lögregla hafi brugðist vel og skjótt við.
Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, staðfestir í samtali við fréttastofu að lögreglu hafi borist tilkynning um vasaþjófnað við Gullfoss á miðvikudag.
„Við fengum vísbendingar sem við erum að fylgja eftir og reyna að komast á sporið um þá,“ segir Einar í samtali við fréttastofu. Engar handtökur hafi enn verið gerðar.
Hann segir lögreglu reglulega fá tilkynningar um vasaþjófnað á ýmsum ferðamannastöðum á Suðurlandi en merkir aukningu á slíkum tilkynningum að undanförnu.
„Þetta er búið að vera bæði á Gullfossi og Geysi og víðar. Á þessum ferðamannastöðum erum við að fá tilkynningar annað slagið,“ segir Einar.
„Það er greinilega einhver kúfur í gangi núna. Við sjáum aukningu hjá okkur.“
Hann segir ekki hægt að fullyrða um ástæður fyrir aukningunni en nærtækasta skýringin sé sú að hún tengist hópum sem koma til landsins í þeim eina tilgangi að stunda vasaþjófnað.