„Bjóða fram“ Biðlistann í Reykja­vík

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
„Biðlistinn – Kjósum eitthvað annað, Biðlistinn – Allt í röð og óreglu, Biðlistinn – Velkomin í röðina,“ eru meðal slagorða nýja „framboðsins“.
„Biðlistinn – Kjósum eitthvað annað, Biðlistinn – Allt í röð og óreglu, Biðlistinn – Velkomin í röðina,“ eru meðal slagorða nýja „framboðsins“. Aðsend

Vegfarendur um Austurstræti hafa í morgun orðið varir við það sem virðist kosningamiðstöð framboðs að nafni Biðlistinn. Sú er þó ekki raunin þar sem um herferð á vegum Öryrkjabandalags Íslands er að ræða. 

„Engin eftirspurn er eftir nýju framboði, Biðlistanum, sem tilkynnt hefur verið um undir slagorðinu „Kjósum eitthvað annað.“,“ segir í fréttatilkynningu frá ÖBÍ.

Þá segir að Biðlistinn sé hluti vitundarvakningar ÖBÍ sem sett er fram til að vekja athygli á stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu, skyldum sveitarfélaga til að tryggja réttindi þess fjölmenna hóps, bæði lögbundnum og sjálfsögðum, og á löngum biðlistum sem blasa við þúsundum Íslendinga.

Metnaðarfull átök Öryrkjabandalagsins hafa undanfarin ár vakið athygli. Í október kom bandalagið fyrir svokallaðri fátæktargildru fyrir utan Alþingishúsið til þess að vekja athygli á alþjóðlegum baráttudegi gegn fátækt. 

Þá eru nokkur ár síðan félagið stóð fyrir gjörningi sem það kallaði „blankarán“ fyrir utan höfuðstöðvar stóru viðskiptabankanna þriggja. Markmið þess átaks var að vekja athygli á bágum kjörum fatlaðs fólks, skorti á húsnæðisöryggi og skertu aðgengi þess að heilbrigðisþjónustu.

„Áralöng bið eftir lögbundinni þjónustu er ekki náttúrulögmál og við hjá ÖBÍ hvetjum frambjóðendur og kjósendur til að standa saman að því að vinda ofan af biðlistum. Stöndum vörð um réttindi fatlaðs fólks í sveitarstjórnarkosningunum. 80% landsmanna ætla að kjósa framboð sem vilja bæta þjónustu við fatlað fólk, samkvæmt könnun sem Gallup vann fyrir ÖBÍ í vor. Það er nefnilega engin eftirspurn eftir Biðlistanum, hvorki í kosningunum né í raunveruleikanum,“ er haft eftir Ölmu Ýr Ingólfsdóttur formanni ÖBÍ í fréttatilkynningu um Biðlistann. 

