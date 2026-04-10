Gabríel Douane Boama er einn þeirra fjögurra sem handteknir voru vegna alvarlegrar líkamsárásar í miðborginni aðfaranótt 5. mars. Gæsluvarðhald yfir honum vegna árásarinnar rann út í gær og þá var hann úrskurðaður í síbrotagæslu til 6. maí.
Fjórir voru handteknir þann 5. mars síðastliðinn vegna líkamsárásar í íbúð í miðborginni. Sá sem varð fyrir árásinni er karlmaður á fertugsaldri. Hann var fluttur á slysadeild með talsverða áverka.
Tveir mannanna voru úrskurðaðir í vikulangt gæsluvarðhald þann sama dag en hinir tveir látnir lausir. Gæsluvarðhald yfir öðrum þeirra var framlengt þann 12. mars og það rann út í gær. Samkvæmt upplýsingum frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var gæsluvarðhald yfir honum framlengt í gær á grundvelli síbrotagæslu.
Samkvæmt lögum um meðferð sakamála má meðal annars úrskurða mann sem grunaður er um háttsemi sem fangelsisrefsing er lögð við ef ætla má að hann muni halda áfram brotum meðan máli hans er ekki lokið.
Áður hefur verið greint frá því að ekki hafi verið farið fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir hinum manninum þar sem hann var þess í stað færður til afplánunar á eldri dómi.
Aðalmeðferð í ótengdu máli Gabríels Douane, sem varðar þrjár ákærur í tíu liðum, fór fram í gær og í dag. Þegar hún hófst játaði hann nokkuð óvænt stóran hluta málsins og því þurfti frekari sönnunarfærsla ekki að fara fram hvað þann hluta varðar og morguninn fór að miklu leyti í að afboða vitni og brotaþola, sem ekki var lengur þörf á að taka skýrslu af.
Fyrir klukkan 11 varð ljóst að næsta vitni á vitnalistanum sem þurfti að mæta hafði ekki verið boðað fyrr en eftir klukkan 13. Dómari bað sækjanda málsins um að reyna að flýta komu þess vitnis og lagði til við verjanda Gabríels að tíminn yrði nýttur í að leiða Gabríel fyrir dómara vegna gæsluvarðhaldskröfu í öðru máli, sem var á dagskrá dómstólsins síðar í gær.
Samkvæmt heimildum Vísis var þar um að ræða gæsluvarðhaldskröfu í tengslum við líkamsárásina sem fjallað er um hér að framan.
Gabríel var handtekinn í tengslum við stunguárás í miðbæ Reykjavíkur þann 7. febrúar síðastliðinn. Samkvæmt fréttatilkynningu frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu þann 9. febrúar var hann úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna málsins til 13. febrúar. Eftir því sem Vísir kemst næst var það gæsluvarðhald ekki framlengt.
Þann 9. febrúar var hann dæmdur til eins árs fangelsisvistar fyrir líkamsárás sem hann framdi í félagi við yngri bróður sinn.
Gabríel að baki langan sakaferil þrátt fyrir ungan aldur. Hann losnaði til að mynda úr fangelsi þann 3. febrúar síðastliðinn eftir að hafa afplánað dóm, fjórum dögum áður en hann var handtekinn vegna stunguárásarinnar.