Nýtt fram­boð í Reykja­vík á elleftu stundu

Kjartan Kjartansson og Tómas Arnar Þorláksson skrifa
Efstu þrír frambjóðendur Góðan daginn, frá vinstri. Ingimar Þór Friðriksson, Hjördís Dröfn Vilhjálms og Torfi Markússon. Góðan daginn

Undirskriftasöfnun fyrir Góðan daginn, nýtt framboð til borgarstjórnar Reykjavíkur hófst í gærkvöldi, hálfum sólarhring áður en framboðsfrestur rennur út. Hópurinn vill meðal annars endurskoða borgarlínu og Sundabraut.

Framboðsfrestur fyrir sveitarstjórnarkosningarnar rann út í hádeginu. Fulltrúar nýja framboðsins náðu að skila inn gögnum áður en fresturinn rann út en ekki nægilegum fjölda undirskrifta. Þeir fengu sólarhringsfrest til þess að skila þeim inn.

Ingimar Þór Friðriksson, tölvunarfræðingur sem skipar eitt efstu sæti listans, sagðist í stuttu samtali við Vísi ekki hafa tíma til að ræða framboðið vegna þess að hann ætti fund með kjörstjórn. Hann sagði að byrjað hefði verið að safna undirskriftum til stuðnings framboðsins í gærkvöldi og vísaði á vefsíðu þess um upplýsingar um það.

Á vefsíðunni er Ingimar sagður skipa eitt þriggja efstu sæta listans ásamt þeim Hjördísi Dröfn Vilhjálms, leiðtoga- og teymisþjálfa og Torfa Markússyni, rekstrarfræðingi. Auk þeirra er Jón L. Árnason, fyrrverandi framkvæmdastjóri lífeyrissjóðsins Lífsverks, sagður standa að baki framboðinu.

Ingimar hefur setið í nefndum fyrir Pírata samkvæmt vefsíðu Reykjavíkurborgar. Hann gaf kost á sér í prófkjöri Pírata fyrir alþingiskosningar árið 2021.

Torfi er sagður hafa sagt upp störfum hjá ráðgjafarfyrirtækinu Intellecta til þess að koma framboðinu á laggirnar og manna listann.

Einkabíllinn ofarlega á baugi

Framboðið gagnrýnir núverandi meirihluta fyrir að ganga gegn vilja íbúa borgarinnar í skóla- og skipulagsmálum sérstaklega. 

Það vill endurskoða borgarlínu og Sundabraut, bæta fyrirkomulag bílastæðagjalda og tryggja lágmarksfjölda bílastæða á hverja íbúð.

Þá segir það að þétting byggðar eigi aðeins að eiga sér stað í sátt við íbúa og innviði hverfa.

Torfi sagði í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar að hann hefði langað til þess að stofna „hlutlaust“ framboð frá síðasta sumri. Hann vildi líta á stjórn borgarinnar eins og stjórn í stóru fyrirtæki og reka hana þannig. Frambjóðendurnir telji margt hægt að gera betur hjá borginni.

