Muni ekki fallast á til­mæli til barnafjölskyldna í Grinda­vík

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Ásrún segir bæjarfulltrúa enn eiga eftir að rýna í skýrslurnar.
Ásrún segir bæjarfulltrúa enn eiga eftir að rýna í skýrslurnar.

Grindavíkurnefnd mun í dag kynna skýrslur um endurreisn Grindavíkur og næstu skref. Forseti bæjarstjórnar Grindavíkur furðar sig á því að tillögur Þórkötlu um endurkaup Grindvíkinga á heimilum sínum verði ekki kynnt samhliða skýrslu nefndarinnar. 

Grindavíkurnefndin mun kynna skýrslurnar á blaðamannafundi í Reykjavík klukkan tvö í dag en um er að ræða skýrslu nefndarinnar um rammaáætlun um næstu skref enduruppbyggingu bæjarins auk ráðgjafarskýrslu Alþjóðabankans. Segir í tilkynningu að skýrslurnar hafi þegar verið kynntar ríkisstjórn og bæjaryfirvöldum í Grindavík. Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar segist fagna útgáfu skýrslanna tveggja en segir að enn eigi eftir að rýna í þær til hlýtar.

„Þessi skýrsla hefur ekki verið kynnt öllum bæjarfulltrúum. Við leggjum þessa skýrslu fyrir í bæjarráði næstkomandi þriðjudag og munum þá rýna hana.“

Hún segist sakna þess að fundurinn hafi ekki verið haldinn í Grindavík, það hefði verið táknrænt. Þá furðar hún sig á því að tillögur að endurkaupaáætlun húsa Grindvíkinga sem nú eru í eigu fasteignafélagsins Þórkötlu hafi ekki verið kynntar samhliða skýrslunum.

„Vissulega hefði það verið fínt ef þetta hefði verið kynnt saman en áætlun Þórkötlu er svo sem ekki á verksviði Grindavíkurnefndarinnar. Grindvíkingar eru búnir að bíða þolinmóðir eftir tillögum Þórkötlu og að sjálfsögðu snúast þeirra tillögur mest um endurreisn Grindavíkur.“

Bæjarstjórn hafi verið tjáð að endurkaupaáætlun Þórkötlu verði kynnt á næstunni. Heimildir fréttastofu herma að tilmælum verði beint til barnafjölskyldna í áætluninni um að kaupa ekki hús sín til baka í Grindavík að svo stöddu. Ásrún segir að yrði það raunin myndi það vera algjörlega í trássi við markmið bæjarstjórnar um endurreisn Grindavíkur.

„Að sjálfsögðu viljum við hérna samfélag með börnum og við höfum sagt að það er ekkert samfélag án barna. Við erum jafnframt ákveðin í því að stíga varfærin og örugg skref og þannig ætlum við að vinna, en við erum í endurreisn, hér búa börn í dag og þeim mun fjölga og við viljum hlúa eins vel að þeim og við getum.“

