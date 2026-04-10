Lifandi maður sagður látinn í Morgunblaðinu Hólmfríður Gísladóttir skrifar 10. apríl 2026 08:34 Dánartilkynningin birtist í Morgunblaðinu í morgun. Svo virðist sem dánartilkynning hafi birst í Morgunblaðinu í morgun um mann sem er sprelllifandi. Maðurinn, Sölvi Guðmundarson, ber fregnirnar af sér í færslu á Facebook, í skilaboðum til ættingja og vina. „Kæru ættingjar og vinir þið sem hafið verið að senda skilboð og athuga hvort ég sé í alvöru dáinn, þá er svo alls ekki og er ég sprelllifandi,“ segir Sölvi í færslunni. Þá sakar hann „fárveika konu“ og móður hennar um að standa að uppátækinu. „Þetta er ekkert grín að eiga við svona andskotans viðbjóði meðan lögvaldið klórar sér í rassgatinu!“ segir hann. Önnur konan sem Sölvi nafngreinir er Íris Helga Jónatansdóttir, sem sjö menn hafa kært fyrir umsáturseinelti. Sölvi tjáði sig um málið í viðtali við Vísi, þar sem hann sagðist fyrst hafa leitað til lögreglu vegna áreitis af hálfu Írisar árið 2024 og þá lagt fram 700 skjáskot af skilaboðum frá henni. Að sögn Sölva voru hann og konan í árslöngu sambandi sem lauk í byrjun mars 2024. „Og rúmlega tveimur vikum seinna byrjaði þetta; endalausar netárásir og skilaboð frá fölskum aðgöngum á Facebook. Hún sendi líka skilaboð á dóttur mína. Í eitt skipti reyndi hún að skera á dekkin á bílnum mínum. Um páskana fór ég austur á Breiðdalsvík og fékk senda mynd frá nágranna mínum þar sem það var búið að maka sultu á veggina í íbúðinni minni,“ sagði Sölvi. Áreitið hélt hins vegar áfram. „Hún er búin að senda endalaust af skilaboðum á kærustuna mína, fólkið mitt og vini mína og segja að ég sé hættulegur ofbeldismaður. Flestir þeirra sem hún hefur sent á eru konur sem þekkja mig til margra ára og vita að þetta er ekkert til í þessum ásökunum,“ sagði Sölvi. „Þetta er komið langt út yfir öll mörk, og það tekur virkilega á sálina að standa í þessu. Það versta er að börnin mín eru að lenda í þessu líka. Dóttir mín var 16 ára þegar þetta byrjaði, og hún hefur farið mjög illa út úr þessu.“ Vísir hafði samband við Írisi á sínum tíma, sem hafnaði ásökununum sem um var fjallað en sagðist ekki vilja tjá sig um málið að svo stöddu. Það var RÚV sem fjallaði fyrst um dánartilkynninguna í morgun en í frétt miðilsins var einnig rifjað upp að þetta er ekki í fyrsta sinn sem dánartilkynning hefur verið birt í Morgunblaðinu um einstakling sem var á lífi. Morgunblaðið biðst afsökunar Á vef Morgunblaðsins kemur fram að fulltrúi blaðsins hafi rætt við Sölva í morgun og beðið hann afsökunar á birtingu þessarar röngu auglýsingar. Morgunblaðið og mbl.is biðja aðstandendur og vini Sölva, sem og lesendur sína alla, sömuleiðis afsökunar. „Rétt er að taka fram að auglýsingin barst Morgunblaðinu með hefðbundum hætti og ekkert gaf til kynna að um ósannindi væri að ræða. Slíkar blekkingar eru sem betur fer afar fátíðar en Morgunblaðið mun leita allra leiða til að finna út úr því hvernig þetta gerðist til að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig. Þá verður leitað til viðeigandi yfirvalda um framhald málsins,“ segir á vef Morgunblaðsins. Lögreglumál Mest lesið Fletti upp í LÖKE vegna meintrar fíkniefnaskuldar vandamanns Innlent Hriktir í stoðum MAGA: Trump ævareiður vegna gagnrýni stuðningsmanna sinna Erlent Lifandi maður sagður látinn í Morgunblaðinu Innlent Norlandair mátti ekki bjóða í Ísafjörð á þessari flugvél Innlent Á fjórða hundrað féllu í árásinni á miðborg Beirút Erlent Bílar bíta grasið við bakka Vesturbæjarlaugar Innlent Þvertekur fyrir nokkur tengsl Erlent Furðar sig á vinsælustu fæðingarstellingunni Innlent Algjör nýliðun í stjórn samtaka gegn spillingu Innlent Íris bæjarstjóraefni Sjálfstæðismanna í Eyjum Innlent Fleiri fréttir Um helmingur hefur áhyggjur af áróðursherferðum erlendra ríkja Kom fyrir hlerunarbúnaði en var sýknaður: „Úrskurður græjaður núna hviss bamm búmm“ Bílar bíta grasið við bakka Vesturbæjarlaugar Lifandi maður sagður látinn í Morgunblaðinu Íris bæjarstjóraefni Sjálfstæðismanna í Eyjum Norlandair mátti ekki bjóða í Ísafjörð á þessari flugvél Fletti upp í LÖKE vegna meintrar fíkniefnaskuldar vandamanns Algjör nýliðun í stjórn samtaka gegn spillingu Furðar sig á vinsælustu fæðingarstellingunni Bílastæðamálin fæli fólk frá miðborginni Þrettán ár fyrir ítrekuð brot gegn stjúpdóttur Tilkynnt um þjófnað í þremur verslunum Goðsögn fallin frá Hafi óvart tekið símann með sér en ekki rænt honum Bein útsending: Ársfundur Seðlabankans Hvetur til varúðar með gervigreind í aðdraganda kosninga Þau skipa L-listann á Akureyri Björgvin Halldórsson látinn Vísindi á vordögum: Kulnun og álag Ógnarhröð þróun geti líka nýst til góðs Vísað úr landi eftir búðarhnupl Uppsögn Ragnars Freys, öryggisógnir og íslenskur þorskur Segist ekki hafa fengið boð um hærra starfshlutfall Ragnari Frey býðst hærra starfshlutfall á Landspítalanum Segir furðu sæta að hagfræðingur telji námslán gjöf Stálvirki nýrrar Ölfusárbrúar flutt úr Þorlákshöfn á verkstað Þrír í fimm ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Gabríel Douane játaði óvænt að hafa barið fangaverðina Freyr Gígja frá RÚV til dómsmálaráðuneytis Forðaðist skólann sem barn en fræðir foreldra um valkosti í dag Sjá meira