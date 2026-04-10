Al­gjör ný­liðun í stjórn sam­taka gegn spillingu

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Ný stjórn Transparency International á íslandi (TI IS) var kjörn á aðalfundi félagsins í gær. Svandís Svavarsdóttir fyrrverandi formaður og ráðherra Vinstri grænna tekur meðal annars sæti í stjórninni.

„Enginn úr fyrri stjórn sóttist eftir að halda áfram stjórnarsetu og er því nýja stjórnin skipuð nýju fólki eingöngu, en einn nýrra stjórnarmanna, Jón Ólafsson sat þó í stjórn félagsins áður en það varð fullgildur aðili að Transparency International,“ segir í samfélagsmiðlafærslu frá TI IS. Samtökin eru félagasamtök fólks sem vill berjast gegn spillingu í öllum grunnstoðum samfélagsins.

Nýja stjórn skipa Eiríkur Hjálmarsson formaður, Jón Ólafsson varaformaður, Svandís Svavarsdóttir ritari, Anastasía Jónsdóttir gjaldkeri, Svava Dögg Jónsdóttir, Valur Páll Eiríksson og Auður Tinna Aðalbjarnardóttir, meðstjórnendur. Varamaður er Helga Brekkan.

