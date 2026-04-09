„Maður er mjög sorgmæddur en síðan fyllist maður einhverjum yl og gleði þegar maður sér þessi myndskeið sem sýna hvað hann gerði mikið fyrir íslenskt tónlistarlíf. Hann setti popptónlist í öndvegi og sinnti henni af mikilli elju alla tíð. Það er eitthvað sem við Íslendingar fílum.“
Þetta segir Arnar Eggert Thoroddsen fjölmiðlafræðingur um Björgvin Halldórsson sem var bráðkvaddur í morgun. Fjallað var um andlát Björgvins í kvöldfréttum.
„Og bara ótrúlegur tónlistarmaður. Frábær söngvari, lunkinn gítarleikari og rosa iðinn við að koma hlutum á koppinn og gera hluti. Magnaður maður,“ segir Arnar.
Líkt og landsmenn þekkja spannar ferill Björgvins áratugi og eftir hann liggja margar af helstu dægurperlum þjóðarinnar, lög sem hann ýmist samdi eða flutti. Björgvin hóf ferilinn ungur með hljómsveitinni Bendix sem stofnuð var í Hafnarfirði árið 1966.
Þremur árum síðar var hann valinn poppstjarna ársins og sinnti tónlistinni allt, meðal annars með hljómsveitum á borð við Flowers, Ævintýri, Brimkló, Ðe lónlí blú bojs og HLH-flokknum.
Björgvin var auk þess rödd Stöðvar 2 áratugum saman, var dagskrárstjóri Bylgjunnar og kom fram í ýmsum þáttum. Hann hefur gefið út ógrynni jólalaga og stóð um árabil fyrir hinum geysivinsælu tónleikum Jólagestum Björgvins.
Arnar segist hrífast af því hvað Björgin sinnti poppinu af mikilli einurð.
„Hann var gagnrýndur fyrir þetta. En hann bara gerði þetta hundrað prósent og var fylginn sér, myndi ég kalla þetta. Mér finnst líka ótrúlega flott hvernig hann býr síðan undir restina til þetta Vegas-show, jólakonsertanna, þar sem hann er Elvis og Sinatra, rallað í eitt og það gerði hann ótrúlega grand, ótrúlega smart. Mjög sjarmerandi maður, það geislaði af honum. Það fór mikið fyrir honum en hann var svona alvöru stjarna, alvöru rokkari.“
Hann skilur náttúrulega eftir sig gríðarlega menningararfleifð, eða hvað?
„Heldur betur og fyrir mig, poppriddarann, finnst mér bara mjög vænt um að fá að setja svona kraft í þetta. Að hann skilji einmitt eftir sig arfleifð og geri popptónlist að einhverju sem skiptir okkur öll máli, hefur gildi og hann var í fararbroddi þar í áratugi.“
Svala Björgvins, dóttir Björgvins Halldórssonar, minnist föður síns í fallegri færslu sem hún birti á Facebook í dag. Björgvin var bráðkvaddur að heimili sínu nú í morgun, 9. apríl, en hann var 74 ára gamall.