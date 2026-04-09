Karlmaður hefur verið dæmdur til þrettán ára fangelsisvistar fyrir að hafa ítrekað beitt stjúpdóttur sína kynferðisofbeldi þegar hún var sex til níu ára gömul. Brotin framdi hann meðan hann sætti skilorðsbundnum fangelsisdómi fyrir ítrekuð kynferðisbrot gegn móður stúlkunnar.
Dómur þess efnis var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur á dögunum en málið var til umfjöllunar þegar maðurinn var ákærður fyrir brotin í janúar síðastliðnum. Maðurinn hlaut fimm ára fangelsisdóm fyrir ítrekuð kynferðisbrot gegn móður stúlkunnar fyrir tveimur árum en sat aldrei inni að sérstakri ósk móðurinnar. Talskona Stígamóta sagði að með dóminum fyrir tveimur árum hafi dómari ákveðið að leggja hagsmuni barnsins til hliðar.
Maðurinn hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan í október og í janúar var greint frá því að hann hefði játað brot sín að mestu leyti.
Í þessari frétt er fjallað um kynferðisbrot gegn barni. Varað er við lýsingum sem hér koma fram.
Karlmaðurinn var ákærður fyrir stórfellt brot í nánu sambandi, nauðgun, tilraun til nauðgunar og kynferðisbrot gegn barni með því að hafa án samþykkis margítrekað haft önnur kynferðismök en samræði við stúlkuna, með því að beita hana ofbeldi og ólögmætri nauðung og með því að nýta sér yfirburði sína og traust hennar sem stjúpfaðir. Þá hafi hann notfært sér að stúlkan gat hvorki spornað við verknaðinum né skilið þýðingu hans vegna aldurs og eftir atvikum svefndrunga.
Þá var hann ákærður fyrir að hafa ítrekað áreitt stúlkuna kynferðislega með kynferðislegu tali. Með háttseminni hafi hann ógnað lífi heilsu og velferð stúlkunnar á sérstaklega sársaukafullan, meiðandi og alvarlegan hátt.
Málsatvik eru þau að móðir stúlkunnar, þá sambýliskona mannsins, tilkynnti lögreglu í október 2025 að hann hefði beitt dóttur hennar kynferðisofbeldi um tveggja ára skeið. Hún sagði lögreglu að fyrr sama dag hefði stúlkan tjáð henni að maðurinn hefði ítrekað brotið á henni kynferðislega. Meðal annars hafi hún sagt að þegar móðirin væri ekki heima hefði maðurinn sett lim sinn upp í munn hennar. Þá hafi hún sagst vakna á nóttunni við að hann væri að gera það sama.
Í samtali við lögreglumann eftir að maðurinn hafði verið fjarlægður af heimilinu og í skýrslutöku í Barnahúsi viku síðar lýsti hún fjölmörgum skiptum þar sem stjúpfaðir hennar braut alvarlega á henni eða áreitti.
Aðspurð hvers vegna hún hefði ákveðið að segja móður sinni frá umrætt kvöld sagðist hún hafa fengið fræðslu í skólanum um einkastaði og fundið fyrir vanlíðan yfir því að hafa ekki sagt neinum frá.
Í upphafi skýrslutöku hjá lögreglu daginn eftir að brotin voru tilkynnt sagðist maðurinn ekki vilja tjá sig um þau. Hann neitaði að hafa kynferðislegan áhuga á börnum og sagði hann einungis beinast að fullorðnum konum. Við lok skýrslutöku hafði hann þó játað að hafa beitt hana kynferðisofbeldi og áreitt í fjölda skipta.
Fyrir dómi játaði maðurinn að hafa brotið gegn stúlkunni yfir tvö tímabil. Annars vegar frá vori 2023 og þar til hann brotnaði niður og bað stúlkuna afsökunar, og síðar frá hausti 2024 fram á vor eða sumar 2025. Á seinna tímabilinu hafi stúlkan verið sofandi þegar brotin voru framin. Aðspurður taldi hann heildarfjölda skipta á bilinu fjörutíu til 45.
Maðurinn játaði skýlaust í níu af þrettán ákæruliðum í héraðsdómi en gerði athugasemd við ferna og neitaði að hluta til sök í þeim liðum.
Sem fyrr segir var maðurinn dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir fimm árum fyrir kynferðisbrot gegn móður stúlkunnar. Brotin sem um ræðir í máli stúlkunnar voru framin bæði fyrir og eftir dómsuppkvaðningu í því máli. Manninum var af því tilefni gerður hegningarauki að því er varðar tímabilið áður en dómurinn var kveðinn upp. Þá var litið til játninga mannsins við ákvörðun refsingar.
Líkt og fyrr segir var maðurinn dæmdur til þrettán ára fangelsisvistar en frá því dregst óslitið gæsluvarðhald frá október í fyrra. Þá var hann dæmdur til að greiða stúlkunni sex milljónir króna í miskabætur en hann hafði mótmælt þeirri upphæð og talið hana of háa fyrir dómi. Á það féllst dómurinn ekki.
Þá er tekið fram í dóminum að mikilvægt sé að við fullnustu refsingarinnar verði þess gætt að maðurinn fái viðeigandi heilbrigðisþjónustu.
