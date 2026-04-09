Svala minnist pabba síns

Svala Björgvins, dóttir Björgvins Halldórssonar, minnist föður síns í fallegri færslu sem hún birti á Facebook í dag. Björgvin var bráðkvaddur að heimili sínu nú í morgun, 9. apríl, en hann var 74 ára gamall.
Þau feðginin komu oft fram saman og sungu fyrir landsmenn en Björgvin söng meðal annars með hljómsveitum á borð við Ævintýri, Brimkló, Ðe lónlí blú bojs, HLH-flokknum og Sléttuúlfunum.
„Elsku pabbi minn, sorgin er svo mikil og þung. Ég var ekki tilbúin að missa þig, ég trúi ekki að ég muni ekki geta talað um allt milli himins og jarðar við þig og horfa á bíómyndir saman og djóka og hlæja og rökræða um lífið og syngja saman. Þú ert kletturinn okkar og með stærsta hjarta í heimi og elskar þitt fólk meira en allt í lífinu. Við munum sakna þín alla daga og halda minningu þinni lifandi. Ég lofa þér því, elsku pabbi minn. Ég elska þig, pabbi minn. Góða ferð og sofðu rótt, elsku besti pabbi í heimi,“ skrifaði Svala í færslu á Facebook.
Bæði Björgvin og Svala tóku þátt í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva en árið 1995 fór Björgvin út til Írlands með lagið Núna en Svala var svo valin til að fara fyrir Íslands hönd árið 2017 og flutti þá lagið Paper. Þau komu fram ásamt Krumma í lokaþátt tónleikaraðarinnar Bylgjan órafmögnuð.
Björgvin Halldórsson söngvari er látinn. Hann fæddist 16. apríl 1951 og var því hartnær 75 ára gamall þegar hann andaðist. Hann varð bráðkvaddur að heimili sínu nú í morgun, 9. apríl.