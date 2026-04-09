Stálvirki nýrrar Ölfusárbrúar flutt úr Þor­láks­höfn á verkstað

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Flutningarnir standa yfir, með hléum, til 15. apríl.
Flutningarnir standa yfir, með hléum, til 15. apríl.

Þungaflutningar vegna nýrrar Ölfusárbrúar hófust í  gærkvöldi og munu standa yfir að kvöld- og næturlagi fjóra daga til viðbótar fram til 15. apríl í næstu viku.

Frá þessu er greint á vefsíðu Árborgar.

Þar segir að flutningar á stálvirki nýrrar Ölfusárbrúar feli í sér umfangsmikinn akstur stórra og þungra eininga frá Þorlákshöfn að verkstað. Gert sé ráð fyrir einni ferð á kvöldi en minni einingar verði fluttar yfir daginn.

Vegfarendur eru beðnir um a sýna sérstaka aðgát á umræddri leið á meðan flutningum stendur og virða merkingar og leiðbeiningar starfsmanna. 

Leiðin er þessi: 

Höfnin í Þorlákshöfn-Egilsbraut-Óseyrarbraut-Hafnarvegur (Þorlákshöfn)-Þorlákshafnarvegur-Eyrarbakkavegur-Óseyrarbrú-Eyrarbakkavegur-Hólastekkur-Suðurhólar-Gaulverjabæjarvegur-Verkstaður (innkeyrsla frá hringtorgi Gaulverjabæjarvegar / Hringvegar (1)).

Flutningarnir standa yfir frá klukkan 20 til miðnættis dagana 9. apríl og 13. til 15. apríl.

„Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum sem flutningarnir kunna að valda. Almenningur er hvattur til að skipuleggja ferðir sínar með hliðsjón af framangreindu,“ segir á vefsíðu Árborgar.

