Þrír í fimm ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Kjartan Kjartansson skrifar 9. apríl 2026 10:13 Kókaínklóríð var falið í rauðvínsbeljum í bíl manns sem kom með Norrænu til landsins í nóvember. Vísir/Jóhann K. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi þrjá erlenda karlmenn í fimm á fangelsi hvern fyrir að flytja inn mikið magn af kókaínklóríðs til landsins. Efnin voru falin í bifreið sem kom til landsins með ferjunni Norrænu í nóvember. Um 9.000 millílítrar af kókaínklóríði með 46-47 prósent styrkleika voru faldir í tveimur rauðvínskössum um borð í Peugeot-bifreið sem Ali Aoudia, einn mannanna, kom með til Seyðisfjarðar 12. nóvember. Lögregla lagði hald á efnin og skipti þeim út fyrir gerviefni áður en smyglarinn fékk bifreiðina í hendur. Eftirfarar- og hlustunarbúnaði var jafnframt komið fyrir í bílnum og fylgdist lögreglan með ferðum hans. Hinir tveir mennirnir, þeir Higor De Souza Bernardo og Marco Antonio Raizer Marafon, voru handteknir þegar þeir veittu gerviefnunum móttöku í Reykjavík þremur dögum eftir að Norræna kom til landsins. Þeir höfðu komið til landsins daginn áður frá Mílanó á Ítalíu en báðir voru búsettir á Spáni. Albert Einstein og Mad Drugs Fjallað er um samskipti mannanna í spjallhópi á dulkóðaða samskiptamiðlinum Signal í dómnum. Tveir þeirra sem voru í hópnum eru enn óþekktir en þeir gengu undir dulnefnunum Albert Einstein annars vegar og Mad Drugs hins vegar. Einstein virðist hafa verið rangnefni því notandinn sem kallaði sig því nafni ræddi um að „þeir“ ætluðu að leita í allri bifreiðinni en að þeir ættu ekki eftir að finna neitt. Virðist hann þar hafa vísað til lögreglunnar. Þegar hann sendi þau skilaboðin var bifreiðin þegar í höndum íslenskra tollayfirvalda. Þegar mennirnir sem flugu til landsins frá Ítalíu komu hingað sendu þeir Einstein skilaboð um að þeir væru komnir til „heilaga landsins“. Sögðust komnir til að njóta norðurljósanna Maðurinn sem kom með bifreiðinni með Norrænu neitaði sök. Hann bar því við að hann hefði fengið vínbeljurnar að gjöf og verið beðinn um að fara með það til Íslands og afhenda manni þar. Hann hefði ætlað að koma til Íslands í fimmtán daga frí. Lýsti hann nokkurri iðrun yfir því að hafa tekið þátt í smyglinu og viðurkenndi að hann hefði haft óljósan grun um að ekki væri allt eins og það ætti að vera. Hann hefði þó verið grunlaus um hvað. Higor, annar mannanna sem kom frá Ítalíu, sagðist aðeins hafa átt að taka við efnunum, geyma og afhenda svo öðrum. Þeir Ali þvertóku fyrir að Marco, hinn maðurinn sem kom frá Ítalíu hefði átt þátt í smyglinu. Þeir tveir hefðu komið til Íslands til þess að njóta norðurljósanna. Marco hélt því fram að hann hefði ekki vitað af efnunum sem Higor setti í bíl þeirra eftir að hann tók við þeim af Ali. Hann hefði ekki vitað af því að um fíkniefni hefði verið að ræða fyrr en við aðra skýrslutöku hjá lögreglu. Hefði verið hægt að framleiða rúm sex kíló Dómurinn taldi framburð Ali trúverðugan eins langt og hann næði. Ætla mætti þó að hann hefði vitað meira um málið en hann viðurkenndi. Brot hans væri sannað með hans eigin framburði. Framburður Higors um aðkomu Marcos að málinu þótti dómnum ótrúverðugur enda hefði hann ekki samræmst öðrum gögnum málsins og fyrri framburði Higors sjálfs hjá lögreglu. Einnig taldi dómurinn framburð Marcos ótrúverðugan vegna innra ósammræmis og andstöðu við önnur gögn og framburð Higors. Taldi dómurinn allt benda til þes að um skipulega og lagskipta brotastarfsemi hefði verið að ræða þar sem allir ákærðu hefðu verið þátttakendur ásamt fleirum. Enginn mannanna hafði áður hlotið dóm á Íslandi. Þeim til refsiþyngingar var litið til þess að þeir hefðu staðið saman að brotunum sem hefðu verið alvarleg og stórfelld. Hægt hefði verið að framleiða rúm sex kíló af kókaíni með efnunum sem þeir smygluðu til landsins. Dómsmál Fíkniefnabrot Fjarðabyggð Norræna 