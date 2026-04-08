Strandaglópar á Tenerife eftir að hafa verið meinaður aðgangur að flugi Lovísa Arnardóttir skrifar 8. apríl 2026 22:31 Ferðalangarnir að leita að hóteli á Tenerife með allan farangurinn með sér. Aðsend Erling Ormar Vignisson og eiginkona hans, Dögg Gunnarsdóttir, telja að brotið hafi verið á farþegaréttindum þeirra þegar þeim var meinaður aðgangur að flugi með Neos sem þau keyptu hjá Heimsferðum og þeim boðið í staðinn að fljúga heim í gegnum London í næturflugi. Lög geri ráð fyrir að farþegar eigi að geta annaðhvort fengið endurgreitt eða sambærilega ferð í staðinn. Erling Ormar er ásamt Dögg og syni þeirra á Tenerife þar sem þau dvöldu um páskana. Þau ætluðu heim í gærmorgun en þegar þau komu á flugvöllinn var þeim tilkynnt að þau yrðu ekki innrituð í flugið. Það hefði áhafnarmeðlimur veikst og því ekki hægt að fljúga með öll sæti full. „Vélin gat tekið 186 en það máttu bara 150 fara um borð,“ segir Erling í samtali við Vísi og að þegar þau ætluðu að innrita sig hafi þau fengið þá tilkynningu að þau væru á „stand-by“ miða og fengju ekki að fara um borð. Vélin fór svo án þeirra og sex annarra. Alls eru þau því níu strandaglópar saman á Tenerife. „Þetta er alveg random,“ segir hann um fólkið sem varð eftir sem hefur samt sem áður haldið hópinn og veitt hvert öðru stuðning Hann segir þau níu sem eftir voru hafa bæði keypt sitt flug í pakkaferð í gegnum Heimsferðir og bara sem flug án gistingar. Hann og fjölskyldan flugu í gegnum Edinborg til Tenerife en ætluðu að fljúga beint heim. Allir í símanum við ferðaskrifstofuna að reyna að finna leið heim. Aðsend „Við erum búin að stofna hópinn Tene-vesen 26, survival.“ Þetta er pínulítið eins og að vera settur í sjónvarpsþátt: Nú eruð þið saman í liði og þurfið að finna út úr þessu,“ segir hann og að þó svo að einhverjum finnist það kannski lúxusvandamál að vera fastur á Tenerife sé það ekki mikill lúxus að vita ekki hvar maður eigi að gista eða hvernig maður kemst heim. Erling furðar sig sömuleiðis á því að hinir 27 farþegarnir sem ekki komust um borð virðast hafa farið heim með öðrum leiðum en Erling segist hafa fengið þær upplýsingar hjá Heimsferðum að einhver hluti hafi farið heim í flugi með Icelandair sem hafi farið á svipuðum tíma. Honum þyki því skrítið að ekki hafi verið hægt að bóka þau í annað flug hjá Icelandair síðar. Þau fundu loks farangursgeymslu til að geyma farangurinn. Aðsend „Ég hef ekki hugmynd um það hvernig það var valið,“ segir hann og að það virðist hafa verið valið af handahófi hverjir færu heim með Neos, hverjir færu heim með Icelandair og hverjir færu ekki heim þennan dag. Hann furðar sig á því að enginn hafi haft samband við þau með lengri fyrirvara, sérstaklega þegar það lá fyrir frá upphafi vegna veikinda á Íslandi að það kæmust ekki allir farþegar í flugið. Erling segir þau hafa verið í algjörri óvissu allt frá því í gær. Það hafi reynst erfitt að fá upplýsingar frá Neos og Heimsferðir hafi ekki gert annað en að tilkynna þeim að þau hafi vitað um þessa stöðu og sagt þeim að þau hafi verið í sambandi við Neos, án þess þó að komast að einhverri lausn fyrir fjölskyldurnar þrjár. Tvær tillögur í boði „Við vorum á flugvellinum í um fimm tíma,“ segir Erling og að þar hafi þau rætt við fararstjóra frá Heimsferðum og flugvallarstarfsmenn sem hafi lítið getað aðstoðað. Þeim hafi svo verið boðið að fara heim með tveimur leiðum. „Það voru tvær tillögur fyrir okkur níu. Sex af níu var boðið að fara klukkan 19.30 í dag til London Gatwick, lenda þar 23.40 og fara í gegnum landamæraeftirlit og fara svo frá Gatwick til Heathrow um nóttina og taka þar morgunflug frá Heathrow til Íslands. Engin gisting, bara að keyra sig áfram og vera vakandi í um 36 klukkustundir,“ segir Erling og þeim hafi illa litist á þetta ferðalag með börnin með. Hin þrjú hafi fengið boð um að fara í gegnum Riga í Lettlandi. „Þar áttu þau að skipta um vél til að fara til Íslands en fengu til þess 35 mínútur,“ segir hann og að þeim hafi ekki þótt raunhæft að ná því auk þess sem það hefði verið verulega íþyngjandi. Öll níu hafi þau því hafnað þessum tilboðum og þá fengið þau skilaboð um að þau væru þá á eigin vegum. „Þegar maður er búinn að borga hátt verð fyrir beint flug en fær svo Evrópureisu um miðja nótt til baka þá hafa farþegar rétt til að velja.“ Alls ekki sambærileg leið heim Erling telur víst að á þessum tímapunkti hafi átt að bjóða þeim að fá flugið endurgreitt eða aðra leið síðar sem væri í samræmi við það sem þau keyptu fyrst. Á vef Samgöngustofu segir að ef fólki er neitað um far eigi það rétt á skaðabótum auk annarrar þjónustu eins og gistingar og máltíðar. Þá eigi farþegar einnig að fá að velja um að hætta við flug og fá endurgreitt, að fá annað flug við fyrsta tækifæri eða annað flug síðar meir. „Það er mikið óhagræði í því að vera að skipta um vél um miðja nótt og hvað þá um flugvöll,“ segir hann og að það sé alls ekki sambærilegt og beint flug, og þá sérstaklega með krakka á skólaaldri með í för. Í stað þess að bjóða þeim að fá endurgreitt eða annað flug síðar hafi þau svo verið send á hótel, sem átti að vera „all-inclusive“ en var það alls ekki. „Þetta var lítið sveitahótel og konan sem rekur það var furðu lostin þegar við mættum þarna á þremur leigubílum,“ segir hann og að hún hafi strax tilkynnt þeim að eldhúsið væri lokað. Þau þurftu því að fara beint út að leita sér að mat. Á veitingastaðnum eftir að þeim var skutlað á hótelið þar sem ekkert var að fá að borða. Á þessum tímapunkti hafði enginn borðað í marga klukkutíma. Aðsend Erling segir það mikil vonbrigði hversu illa var brugðist við hjá Neos og Heimsferðum. Það sé auk þess erfitt að átta sig á hvert þau eigi raunverulega að snúa sér. „Áður en flugvélin fer í loftið á Íslandi vissu þau að það væru farþegar sem myndu ekki komast en það eru engin samskipti, það hefði verið næs ef einhver hefði sagt okkur að við værum komin á standby-miða. Þetta hefur allt gerst í litlum skrefum,“ segir Erling. Fjölskyldurnar þrjár hafi svo í dag allar ákveðið að kaupa sér sjálf flug heim og hótel á meðan þau bíða eftir því að komast heim á föstudag og laugardag. „Við erum með krakka sem eru með skólaskyldu og það eiga allir að vera komnir til vinnu eða í skóla,“ segir hann en öll keyptu þau miða hjá Icelandair sem voru dýrari en miðarnir sem þau keyptu upprunalega. Þau vonast til þess að fá bætur upp í kostnaðinn. Munu leita réttar síns Hann segir þau stefna á að leita réttar síns þegar þau koma heim og hafi þegar tilkynnt málið til Neytendasamtakanna. „Kjarninn í þessu er bara að þegar við náum sambandi við Heimsferðir vissu þau af þessu öllu saman.“ „Börnin eru orðin stjörf af því að hlusta á okkur tala í síma allan daginn þannig við ætlum að reyna að hressa upp á þau og þau fara bara í skólann eftir helgi. En þangað til ætlum við að reyna að eiga góða daga hérna." 