Sam­staða um að Beinir verði lög­maður Fær­eyja

Kristján Már Unnarsson skrifar
Beinir Johannesen, formaður Fólkaflokksins, er verðandi lögmaður Færeyja.
Samkomulag hefur náðst um myndun nýrrar þriggja flokka landsstjórnar í Færeyjum milli Fólkaflokksins, Sambandsflokksins og Javnaðarflokksins. Beinir Johannesen, formaður Fólkaflokksins, staðfesti í viðtali við Kringvarpið í dag að hann myndi leiða stjórnina og verða næsti lögmaður Færeyja.

Formenn flokkanna þriggja, þeir Beinir, Bárður á Steig Nielsen, formaður Sambandsflokksins, og Aksel V. Johannesen, formaður Javnaðarmannaflokksins, settust síðdegis til fundar til að leggja lokahönd á stjórnarsáttmála og skiptingu ráðuneyta. Þeir stefna að því að kynna nýju stjórnina á blaðamannafundi á morgun. Saman eru flokkarnir með 22 þingmenn af 33 á Lögþingi Færeyja.

Frá Þórshöfn í Færeyjum. Aðsetur landsstjórnarinnar er í rauðu húsunum á Þinganesi.

Þingkosningarnar fóru fram þann 26. mars síðastliðinn eftir að Aksel V. Johannesen, fráfrarandi lögmaður, sleit Lögþinginu óvænt þann 25. febrúar. Það var vegna ágreinings innan stjórnarinnar um kröfu eins stjórnarflokksins, Framsóknar, um að lagafrumvörp um Suðureyjargöng og hækkun eftirlaunaaldurs yrðu spyrt saman.

Vill ljúka stjórnarmyndun í Færeyjum í næstu viku

Viðræður um myndun nýrrar landsstjórnar í Færeyjum hófust í gær undir forystu Beinis Johannesen, formanns Fólkaflokksins, stærsta sigurvegara þingkosninganna. Beinir gæti orðið yngsti lögmaður Færeyja, aðeins 29 ára gamall. Færeyingar fengu einnig yngsta þingmann í sögu Lögþingsins, tvítuga konu.

Fólkaflokkurinn fram úr Javnaðarflokknum

Fólkaflokkurinn er að bæta verulega við sig fylgi í kosningunum sem fóru fram í Færeyjum í dag. Javnaðarflokkurinn, sem var sá stærsti, missir hins vegar töluvert fylgi og endar með þriðja stærsta þingflokkinn á Lögþingi Færeyja. Framsókn og Tjóðveldi, sem voru með Javnaðarflokknum í ríkisstjórn, missa einnig fylgi en þó lítið.

