Samkomulag hefur náðst um myndun nýrrar þriggja flokka landsstjórnar í Færeyjum milli Fólkaflokksins, Sambandsflokksins og Javnaðarflokksins. Beinir Johannesen, formaður Fólkaflokksins, staðfesti í viðtali við Kringvarpið í dag að hann myndi leiða stjórnina og verða næsti lögmaður Færeyja.
Formenn flokkanna þriggja, þeir Beinir, Bárður á Steig Nielsen, formaður Sambandsflokksins, og Aksel V. Johannesen, formaður Javnaðarmannaflokksins, settust síðdegis til fundar til að leggja lokahönd á stjórnarsáttmála og skiptingu ráðuneyta. Þeir stefna að því að kynna nýju stjórnina á blaðamannafundi á morgun. Saman eru flokkarnir með 22 þingmenn af 33 á Lögþingi Færeyja.
Þingkosningarnar fóru fram þann 26. mars síðastliðinn eftir að Aksel V. Johannesen, fráfrarandi lögmaður, sleit Lögþinginu óvænt þann 25. febrúar. Það var vegna ágreinings innan stjórnarinnar um kröfu eins stjórnarflokksins, Framsóknar, um að lagafrumvörp um Suðureyjargöng og hækkun eftirlaunaaldurs yrðu spyrt saman.
Viðræður um myndun nýrrar landsstjórnar í Færeyjum hófust í gær undir forystu Beinis Johannesen, formanns Fólkaflokksins, stærsta sigurvegara þingkosninganna. Beinir gæti orðið yngsti lögmaður Færeyja, aðeins 29 ára gamall. Færeyingar fengu einnig yngsta þingmann í sögu Lögþingsins, tvítuga konu.
Fólkaflokkurinn er að bæta verulega við sig fylgi í kosningunum sem fóru fram í Færeyjum í dag. Javnaðarflokkurinn, sem var sá stærsti, missir hins vegar töluvert fylgi og endar með þriðja stærsta þingflokkinn á Lögþingi Færeyja. Framsókn og Tjóðveldi, sem voru með Javnaðarflokknum í ríkisstjórn, missa einnig fylgi en þó lítið.
Um fimmtungur kjósenda hafði ekki gert upp hug sinn í síðustu skoðanakönnun sem var gerð fyrir kosningar til færeyska lögþingsins sem fara fram í dag. Færeyingar kusu sér fulltrúa á danska þinginu fyrr í vikunni.