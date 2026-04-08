Olíuverð hríðlækkaði eftir að samkomulag náðist um vopnahlé í Íran en óvissa er þó fyrir hendi þar sem Íranir eru sagðir hafa stöðvað för skipa í gegnum Hormússund. Við förum yfir nýjustu vendingar í kvöldfréttum og rýnum í áhrif á eldsneytisverð hér á landi.
Forsvarsmaður Smáríkisins hefur verið sakfelldur fyrir að hafa selt hvítvínsbelju og er talinn hafa brotið gegn einkaleyfi Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins til smásölu áfengis á Íslandi. Eigandi netverslunarinnar Sante mætir í myndver til þess að ræða þennan tímamótadóm.
Börnum sem glíma við offitu hefur fjölgað um helming frá aldamótum. Við hittum lækni sem segir um alvarlegt bráðamál að ræða. Þá rýnum við í pólitíkina og stjórnarskipti í Færeyjum og förum á Keflavíkurflugvöll þar sem ákveðið hefur verið að fresta áformum um þriðju flugbrautina.
Við verðum einnig í beinni frá Hvolsvelli þar sem grunnskólanemar standa fyrir tónleikum í kvöld til þess að safna fyrir hljóðfærum og í Sportpakkanum förum við yfir spá um Bestu deild karla í fótbolta.
Í Íslandi í dag hittir Vala Matt dagskrárgerðarmanninn Kristófer Helgason sem heldur niðri einkennum Parkinsons-sjúkdómsins með hreyfingu.
